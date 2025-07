L’estate è la stagione dei motociclisti. La voglia di salire in sella aumenta e di fare anche viaggi, approfittando del meteo favorevole e delle alte temperature. Ma è sempre importante restare protetti, con abbigliamento tecnico adeguato. È arrivata Held Pro X Air, la nuova giacca da moto per la stagione estiva, con tessuto traspirante e taglie per tutti i gusti.

Le caratteristiche

Questa giacca propone un taglio aderente e minimale, con tessuto Heros-Tec Mesh su tutta la superficie e 3D AirMesh sulla schiena. Può essere indossata da sola o come strato base sotto un altro capo. È dotata di protezioni D3O T5 EvoProX su spalle e gomiti ed è predisposta per il paraschiena. A livello di funzionalità, la Pro X Air propone una tasca esterna, una tasca posteriore integrata ed il tirante per il pollice. È certificata secondo la normativa EN 17092.

La Pro X Air è una giacca tecnica in rete ad alta ventilazione pensata per offrire massima protezione e leggerezza anche nelle giornate più torride, adatta per l’Adventure, lo Sport e il Touring.

Colori e taglie

La giacca Held Pro X Air è disponibile con due colori, in nero o in nero-grigio, e con numerose taglie maschili (S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL).

Prezzo

Il prezzo di questa nuova giacca è pari a 249,95 euro (IVA inclusa).