Casco Arai RX-7 EVO Oakley: massima sicurezza con accento sullo stile

Dalla combinazione tra l’eccellenza tecnologica di Arai Helmet e l’eleganza stilosa del brand di occhiali americano Oakley nasce il casco Arai RX-7 EVO Oakley.

Parliamo del casco integrale al vertice della gamma di caschi del produttore che alle sue caratteristiche in grado di offrire il massimo livello di protezione, comfort e praticità d’utilizzo abbina una fascinosa e originale grafica a tema Oakley che colora il casco RX-7 EVO di verde militare arricchito da decalcomanie in nero e in bianco.

Caratterizzato da un design che privilegia la funzionalità e una qualità costruttiva di alto livello, il casco Arai RX-7 EVO Oakley ha dalla sua la conformità alla più recente omologazione ECE R22-06, ulteriore tassello che testimonia il continuo impegno di Arai in termini di sicurezza e innovazione.

Ventilazione migliorata

Tra le caratteristiche distintive del casco Arai RX-7 EVO Oakley c’è il sistema di ventilazione ulteriormente evoluto, grazie al miglioramento delle canalizzazione interne, progettate per garantire una gestione ottimale del flusso d’aria. Anche il comfort è stato perfezionato, con nuovi guanciali ergonomici capaci di assicurare un’elevata capacità di assorbimento e dissipazione dell’energia in caso d’impatto, a vantaggio della protezione complessiva.

Il casco Arai RX-7 EVO Oakley, disponibile in cinque misure (XS, Small, Media, Large e XL), viene proposto al prezzo di 1.179 €, in linea con le altre versioni della serie RX-7 EVO.