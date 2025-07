Triumph cresce ancora in Italia: immatricolate 8.039 moto nell’anno fiscale 2025

Triumph Motorcycles continua a crescere in Italia come confermano i numeri relativi all’anno fiscale 2025 (dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025) nel quale la Casa inglese ha immatricolato 8.039 moto nel nostro Paese, nuovo record assoluto per Triumph, che segna così un incremento del 3,1% rispetto all’anno fiscale 2024.

Questo risultato di Triumph, che segna per il quinto anno consecutivo il proprio record nel mercato italiano, conferma il nostro Paese, dove oggi conta una rete di 57 concessionarie presenti su tutto il territorio nazionale, come il terzo paese più importante, per volumi di vendita, a livello europeo e il quinto su scala globale.

Le vendite per modello

Un’ascesa costante della Casa britannica che è condivisa dai diversi modelli che Triumph commercializza in Italia, a partire dai modelli superiori ai 500 cc, con la gamma Street Triple 765 R/RS che si conferma punto di riferimento nel segmento delle roadster sportive con 978 unità immatricolate nell’anno fiscale 2025. A seguire troviamo la rinnovata Street Twin 900, con 692 moto vendute. Terzo posto per la gamma Tiger 900 GT/GT Pro e Rally Pro con 683 unità, mentre Trident 600 (657 unità) e nuova Tiger Sport 800 (547 unità) completano la top 5 della classifica di vendite del marchio inglese.

All’interno del mercato sotto i 500 cc, i due modelli entry-level dalla gamma Modern Classics di Triumph hanno messo insieme 1.946 immatricolazioni, di cui 1.084 Speed 400 e 862 Scrambler 400 X.

Vasques: “Salvaguardata la redditività dei partner italiani”

Numeri che Gaetano Vasques, Sales Manager di Triumph Motorcycles Italia, commenta così: “La performance con la quale chiudiamo il nostro anno fiscale 2025 conferma il crescente gradimento per Triumph Motorcycles da parte di tanti appassionati motociclisti italiani. Insieme alla nostra rete di concessionarie, siamo stati in grado di ottenere un risultato positivo, segnando il nostro nuovo record storico in Italia, senza necessità di ricorrere a significative auto-immatricolazioni dovute al passaggio al nuovo standard omologativo Euro5+, salvaguardando in tal senso la redditività dei nostri partner sul territorio”.