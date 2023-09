Suzuki GSX-8S: l’edizione celebrativa per Schwantz [FOTO LIVE]

Trent’anni fa Kevin Schwantz esaltava gli appassionati del motomondiale e diventava campione del mondo della 500, l’allora classe regina, in sella ad una Suzuki. Ora il marchio giapponese ha deciso di celebrare il fuoriclasse americano ed ha realizzato un’edizione speciale e limitata della GSX-8S, con una livrea dedicata all’iridato 1993. Presentata questa mattina a Torino, all’Autolook Week.

Alla presenza proprio del campione statunitense e di Franco Uncini, anch’esso campione del mondo 500 in sella ad una Suzuki nel 1982, per uno dei sette titoli vinti nella classe regina dalla casa giapponese, in 63 anni nel mondo delle corse. “I piloti della 500 erano gladiatori all’epoca – le parole di Schwantz, accolto da un folto pubblico a caccia di selfie e autografi – ora c’è tanta elettronica e ci sono i pro ed i contro, ma la MotoGP resta il punto di riferimento per tutti”.

Le caratteristiche

Tornando alla moto in edizione speciale, si tratta della street fighter di casa Suzuki, che sta avendo un grande successo di pubblico. Il modello celebrativo, realizzato in soli cinque esemplari, propone una livrea simile a quella della Suzuki RGV500, con cui l’americano conquistò il titolo. La colorazione, infatti, riprende i colori dello sponsor principale dell’epoca, con una base bianca abbinata al rosso e a filetti in verde salvia e nero.

La GSX-8S vede il rosso concentrarsi nella parte superiore del serbatoio, del cupolino e della copertura monoposto per il codino, che qui è offerta di serie. Ovviamente non può mancare il leggendario numero 34, vero e proprio marchio del pilota americano, in varie zone della moto.

Uscita e prezzo

Come dicevamo, ci sono solo cinque esemplari disponibili e potranno essere prenotati da lunedì prossimo (4 settembre) a partire dalle ore 9.34, sul sito ufficiale Suzuki. Ogni unità sarà autografata dal pilota texana ed accompagnata da un certificato di unicità.

Il prezzo è pari a 11.490 euro (IVA inclusa) e, per effettuare la prenotazione, sarà necessario depositare 500 euro come anticipo. Si verrà poi contattati dal venditore per fissare l’appuntamento in concessionaria per poter finalizzare l’acquisto e concordare i tempi di consegna.