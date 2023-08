Suzuki: Kevin Schwantz protagonista a settembre a Torino

Nel 1993 Kevin Schwantz esaltava tanti appassionati di moto e vinceva il titolo mondiale della 500. Ora sono passati 30 anni ed il pilota americano sarà a Torino, in occasione di Autolook Week, protagonista della manifestazione con Suzuki. Ci saranno anche le storiche moto del texano e del campione italiano Franco Uncini.

In moto e con i fan

Infatti, saranno presenti le RG500 di Lucchinelli ed Uncini, campioni del mondo 1981 e 1982, e la RGV500 dell’americano, iridato 30 anni fa. Quest’ultimo sarà presente in entrambe le giornate di Autolook Week (2 e 3 settembre), mentre il pilota italiano interverrà nella giornata di sabato. Entrambi saranno a disposizione dei fan all’interno dell’area espositiva di Suzuki, dove saranno presenti anche altre iconiche moto del marchio, per sessioni di foto e autografi.

Il pubblico avrà l’opportunità di vedere Schwantz e Uncini in sella alla “propria” moto, rispettivamente numero 34 e numero 13. Il binomio tra pilota e moto ufficiale si ricomporrà per partecipare alle Motorsport Parade, in programma sia sabato che domenica alle 12.30. La sfilata andrà da piazza San Carlo a piazza Castello tra due ali di folla e tornerà al punto di partenza.

Il raduno per Schwantz

L’eccezionale presenza del pilota texano ha portato Suzuki a realizzare un’altra manifestazione, dedicata ai clienti con una moto con livrea Schwantz replica. Il marchio giapponese, infatti, organizzerà un raduno di questi mezzi, dedicati al campione del mondo 1993. I clienti potranno poi conoscere di persona Schwantz.