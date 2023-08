QJ OAO Pro: svelata la nuova 125 elettrica con 4 marce [FOTO]

QJ Motor, marchio del Gruppo Geely, amplia la propria gamma sul mercato cinese con il lancio della versione Pro della OAO, la 125 elettrica che non è ancora arrivata sul mercato italiano. Mostrata in versione concept alla scorso EICMA, la QJ OAO fa dunque un ulteriore step evolutivo in Cina con la versione Pro che offre maggiore autonomia rispetto al modello base.

Potenza fino a 14 CV, autonomia che sale a 170 km

A fornire alla QJ OAO Pro più autonomia, che arriva a 170 km contro i 120 km della versione standard, c’è un batteria agli ioni di litio da circa 6,5 kWh, che è poi l’unica novità del comparto propulsivo. La versione Pro conferma infatti il motore centrale con 5 kW (circa 7 CV) di potenza nominale e 10 kW (circa 14 CV) di potenza di picco, al quale il costruttore promette di affiancare una coppia notevole. In attesa di conferme ufficiali sui dati relativi alle prestazioni, la moto elettrica in versione Pro dovrebbe accelerare da 0 a 50 km/h in 2,5 secondi e toccare i 105 km/h di velocità massima.

Con un inedito cambio a 4 marce

Una delle peculiarità della OAO Pro è la presenza del cambio a 4 marce che non è certo una consuetudine per una moto elettrica. Come le moto endotermiche, la OAO Pro dispone di leva della frizione sul manubrio a sinistra e la leva del cambio sul pedale a destra. QJ Motor si è limitata per il momento a rendere noto il numero delle marce e la trasmissione finale a catena.

Peso di 164 kg, prezzo accessibile

Oltre all’autonomia, la versione Pro ha visto crescere anche il peso, aumentato di 20 kg, arrivando così a 164 kg contro i 144 kg della versione standard. Altro aspetto interessante è il prezzo particolarmente accessibile in Cina, dove la OAO Pro è già in vendita a 29.999 yuan, ovvero circa 3.800 € al cambio attuale, con la possibilità di acquistare anche la versione con caricato rapido che viene a proposta a 31.999 yuan, vale a dire circa 4.000 €.