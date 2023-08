Fuell Fllow, la futuristica moto elettrica di Erik Buell è ordinabile [VIDEO]

Una moto elettrica che sembra uscita fuori da un film futuristico, così si presenta la Fuell Fllow con il suo look tecnologico e avveniristico. Svelata qualche tempo fa, la Fuell Fllow era stata capace di attirare l’attenzione di molti al momento della sua presentazione.

Pre-ordinabile negli USA a $ 9.500

Si tratta di una moto elettrica ideata e progettata da Erik Buell, fondatore ed ex presidente della Buell Motorcycle Company, un pioniere della moderna tecnologia motociclistica. Dopo una fase di sviluppo e collaudo, la Fuell Fllow può ora essere ordinata. Negli Stati Uniti viene proposta ad un prezzo di $ 9.500.

Puntando ad offrire una soluzione di mobilità green per gli spostamenti in città, la Fuell Fllow fa leva sul mix di senso di libertà, innovazione, tecnologia e guida a zero emissioni per provare a crearsi un proprio spazio nel mercato delle due ruote.

Due versioni, 0-100 km/h in 3,5 secondi

Prestazioni di alto livello, ma senza rinunciare alla praticità. Così la Fuell Fllow viene proposta in due versioni: l’entry level “1” con 15 CV e la “1S” con 47 CV. Su entrambe il motore offre oltre 700 Nm di coppia massima, consentendo alla moto di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi.

Componenti modulari e autonomia di 250 km

Caratterizzata da componenti modulari, che permettono di modificare a aggiornare la configurazione della moto secondo le proprie esigenze, la Fuel Fllow dispone di avanzata connettività con aggiornamenti software “over-the-air”. Grazie alla batteria da 10 kWh la moto dichiara un’autonomia di circa 250 chilometri, impiegando meno di mezz’ora per ricaricarsi completamente collegandola a una colonnina di ricarica rapida.