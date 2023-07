Tromox Ukko S: la nuova naked elettrica del marchio cinese arriverà in Italia

Il brand cinese Tromox presenta Ukko S, la sua nuova moto elettrica che arriverà sul mercato a maggio 2024. Si tratta di un naked sportiva che sarà commercializzata anche in Italia grazie all’accordo siglato dal gruppo FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) di Bologna per la distribuzione dei prodotti del marchio Tromox nel nostro Paese.

Il modello di punta di Tromox è appunto la Ukko S, disponibile anche in versione Ukko S lite, che dalla primavera dell’anno prossimo punterà a conquistare la fiducia dei motociclisti italiani proponendosi sul nostro mercato attraverso la rete vendite della società bolognese che vanta più di 60 dealer nel segmento moto e scooter.

Fino a 90 km/h di velocità, 130 km d’autonomia

La Tromox Ukko S non nasconde la sua vocazione sportiva, con un estetica audace e grintosa. Ad alimentare c’è un motore da 4 kW nominali, che raggiunge un picco di 8 kW, che le permette di toccare i 90 km/h di velocità massima. Per quanto riguarda l’autonomia, il produttore cinese afferma che la Ukko S è in grado di percorrere fino a 130 chilometri tra una ricarica e l’altra.

Prezzi

Sulla Ukko S troviamo ruote da 14 pollici, cruscotto digitale e avanzato sistema GPS che permette anche la connessione da remoto tramite specifica app disponibile per iOS e Android. La Tromox Ukko S debutterà in Italia a un prezzo franco concessionario di 6.659 €, mentre il listino della versione lite parte da 5.959 €.