Pirelli in oltre 150 campionati nella stagione Racing Moto 2024

Pirelli è pronta per le sfide motociclistiche della stagione motorsport che prenderà il via la prossima settimana in Australia, con il primo round del Campionato Mondiale FIM Superbike.

La novità più importante del 2024 è rappresentata dall’ingresso nei Campionati Moto2 e Moto3 come Fornitore Unico di Pneumatici in virtù dell’accordo triennale che vede Pirelli impegnata nelle classi lightweight e intermediate dei Gran Premi almeno fino alla stagione 2026.

L’azienda della P lunga porterà la filosofia racchiusa nel suo ormai celebre motto “We sell what we race, we race what we sell” anche nel nuovo paddock visto che fornirà pneumatici di gamma e non prototipi, un’evoluzione continua di quegli stessi già utilizzati in oltre 20 stagioni nel Campionato Mondiale FIM Superbike, che resta il principale laboratorio a cielo aperto per lo sviluppo della gamma. Sempre con i prodotti racing della famiglia DIABLO, Pirelli da quest’anno sarà il fornitore unico anche del neonato Campionato Mondiale di Motociclismo Femminile FIM e delle talent cup dedicate ai talenti di domani che rientrano nel progetto Road to MotoGP di Dorna.

Questi campionati si aggiungono alle oltre 150 competizioni motociclistiche, su strada e in fuoristrada, in cui Pirelli sarà impegnata nel 2024: su asfalto, oltre a quelli già menzionati, Pirelli partecipa anche ad alcuni dei più prestigiosi campionati nazionali come il British Superbike (di cui è Fornitore Unico dal 2008), il Campionato IDM tedesco e il Campionato France Superbike, per citarne solo alcuni.

Confermato l’impegno anche nell’off road, a partire dal Campionato Mondiale FIM Motocross organizzato da Infront in cui l’azienda di pneumatici italiana vanta un palmarès di 81 titoli mondiali e di cui sarà un fornitore ufficiale di pneumatici fino al 2025 incluso.

Le parole di Barbier, direttore Racing Moto di Pirelli

“Quest’anno – afferma Giorgio Barbier, direttore Racing Moto di Pirelli – il nostro impegno nelle competizioni motociclistiche è più forte che mai dato l’ingresso come Fornitore Unico non solo in Moto2 e Moto3 ma anche nelle diverse talent cup, che fanno parte del progetto Road to MotoGP di Dorna, e nel Mondiale Femminile. Un ulteriore riconoscimento del nostro ruolo di leader nel panorama motorsport oltre che della validità del nostro prodotto e del lavoro che portiamo avanti da anni anche nel Campionato Mondiale FIM Superbike, nel Mondiale Motocross e in moltissime altre competizioni nazionali in cui il nostro coinvolgimento resta confermato. Porteremo anche nei nuovi campionati la nostra filosofia, che altro non è che l’applicazione massima del concetto “dalla pista alla strada”: nel nostro caso non serve alcun travaso di tecnologia perché i pneumatici utilizzati dai piloti non sono prototipi ma gli stessi che qualsiasi motociclista può acquistare. Affronteremo le nuove sfide con entusiasmo, una squadra molto affiatata e con la metodologia di lavoro che ci ha sempre contraddistinto”.

Moto2 e Moto3, nuovo paddock per una nuova sfida

Il Gran Premio del Qatar (8-10 marzo) segnerà il debutto ufficiale in gara di Pirelli nei Campionati Moto2 e Moto3 dopo un test privato a settembre sul circuito di Barcellona seguito dal primo test ufficiale del 2024 svolto a novembre sul circuito di Valencia in cui i piloti hanno realizzato tempi sul giro da record. All’interno della strategia aziendale, le due classi diventeranno un importante motore per l’ulteriore potenziamento del marchio Pirelli sia in termini di crescita commerciale che di sviluppo tecnologico.

I piloti potranno contare sulle consolidate prestazioni dei pneumatici slick Diablo Superbike e da pioggia Diablo Rain, entrambi utilizzati con successo da anni dai piloti di tutte le classi del Campionato Mondiale FIM Superbike oltre che da quelli di moltissimi campionati nazionali. Nello specifico, i piloti di Moto2 utilizzeranno slick anteriori in misura 125/70 R17 con mescole SC1 e SC2 e posteriori in misura 200/65 R17 con mescole SC0 e SC1. La soluzione Diablo Rain, in un un’unica mescola da bagnato, sarà disponibile in misure 120/70 R17 anteriore e 200/60 R17 posteriore. Per quanto riguarda le slick per la Moto3, l’anteriore in 100/70 R17 sarà disponibile in mescole SC1 e SC2, le stesse utilizzate anche per il posteriore da 120/70 R17. Stessa misura anteriore per la soluzione Diablo Rain da bagnato mentre il posteriore sarà in 125/70 R17.

Worldsbk come principale piattaforma di sviluppo

La partnership tecnica di Pirelli con il Campionato Mondiale FIM Superbike ha rappresentato il primo esempio di monogomma nella storia delle competizioni motoristiche di vertice e, a distanza di più di vent’anni, ha dimostrato di essere stata una scelta vincente poi seguita da altri campionati a due e quattro ruote.

Nel tempo Pirelli ha continuato a fare dell’innovazione tecnologica il proprio cavallo di battaglia, dettando di volta in volta i nuovi parametri dei pneumatici racing utilizzati in tutto il mondo: nel 2013 con lo storico passaggio da pneumatici di 16,5 pollici a nuovi 17”, nel 2018 con l’adozione di nuove misure maggiorate, l’anno successivo con l’introduzione della nuova mescola slick SCX e di nuove mescole per i pneumatici da bagnato, infine nel 2022 con lo sviluppo della mescola SCQ specificatamente dedicata al nuovo format con Superpole e Superpole Race. Ne consegue che il Mondiale per derivate dalla serie resterà anche nelle prossime stagioni il punto di riferimento di Pirelli per lo sviluppo di tutta la sua gamma racing che poi verrà messa a disposizione di tutti i campionati.

Road to MotoGP e Mondiale Femminile: supporto ai giovani e alle donne pilota

Unitamente a Moto2 e Moto3, Pirelli fa il suo ingresso come Fornitore Unico anche nei campionati legati al progetto Road to MotoGP, l’iniziativa globale di promozione di giovani talenti che offre una via di accesso alle corse motociclistiche in tutto il mondo.

Pirelli fornirà tutte le classi di Finetwork FIM JuniorGP World Championship, Idemitsu Asia Talent Cup, Northern Talent Cup e Red Bull MotoGP Rookies Cup, oltre a rafforzare l’impegno nella FIM MiniGP World Series. Parallelamente al Campionato Mondiale WorldSBK – dove Pirelli è già presente in tutte le categorie, incluse quelle entry level come la WorldSSP300 e la Yamaha R3 bLU cRU World Cup – i pneumatici Diablo Superbike calzeranno le Yamaha YZF-R7 del nuovo Campionato Mondiale di Motociclismo Femminile FIM che prenderà il via il 14 giugno prossimo da Misano, dove si correrà il primo dei sei round previsti.

Pirelli è stata al fianco di Ana Carrasco quando nel 2018 è stata la prima donna della storia ad aggiudicarsi un campionato misto di motociclismo vincendo il Mondiale Supersport 300 e questi campionati si inseriscono coerentemente nella strategia racing di Pirelli di essere presente in tutte le principali competizioni dedicate ai piloti di domani e di agevolare l’inserimento delle donne nel motorsport.