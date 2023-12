Navee V25i Pro, il nuovo monopattino elettrico con prezzo di lancio di 299 € [FOTO e VIDEO]

Si chiama V25i Pro il nuovo monopattino elettrico realizzato da Navee, brand pioniere nel settore della mobilità elettrica. Progettato per i pendolari che cercano un mezzo di trasporto economico, ecologico e portatile, il V25i Pro si fa apprezzare per la praticità di utilizzo e traporto e per l’accessibilità in termini di costo.

Ultra-compatto col design DoubleFlip

Una delle caratteristiche distintive del Navee V25i Pro è il design DoubleFlip, ovvero un innovativo meccanismo di piegatura che consente di risparmiare il 66% di spazio rispetto ai monopattini a piegatura singola. Tale soluzione compatta di stoccaggio risulta particolarmente utile quando si trasporta il veicolo in spazio limitati, come ad esempio sui mezzi pubblici.

Fino a 20 km/h, autonomia di 25 km

Il monopattino V25i Pro è alimentato da un motore da 600 W (potenza nominale di 300 W) che offre una velocità di massima di 20 km/h. Grazie a un sofisticato sistema di controllo dell’algoritmo, il mezzo garantisce un’accelerazione fluida e lineare, oltre ad un’esperienza di guida stabile con un angolo massimo di salita pari al 15%. Dotato di sistema di recupero dell’energia in stile automobilistico e di pneumatici da 10 pollici a bassa resistenza al rotolamento, il nuovo monopattino garantisce un’autonomia massima di 25 chilometri con una carica.

Sistema frenante avanzato e indicatori di direzione

Il design ergonomico assicura comfort di guida, mentre alla sicurezza contribuisce il sistema di frenata doppio con E-ABS anteriore e freno a tamburo posteriore. La dotazione del monopattino V25i Pro comprende anche gli indicatori di direzione e lo slot predefinito per la targa (semplificando il processo di immatricolazione obbligatoria).

Prezzo di lancio di 299 €

Navee V25i Pro, che viene proposto a un prezzo consigliato di 349 €, è disponibile al lancio per alcuni giorni, dal 7 al 16 dicembre 2023, al prezzo promozionale di 299 € nei negozi Unieuro e sulla piattaforma online in Italia.