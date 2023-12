Capri, in monopattino nei corridoi dell’ospedale [VIDEO]

I monopattini elettrici hanno invaso le strade delle nostre città e non solo. Li vediamo infatti spesso sfrecciare dove non potrebbero circolare come in autostrada o sui marciapiedi. C’è poi chi utilizza il mezzo elettrico addirittura per muoversi tra i corridoi di un ospedale.

A documentare i particolari spostamenti che avvengono all’ospedale Capilupi di Capri è un video, pubblicato dal deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, nel quale si vede un uomo col suo monopattino all’interno della struttura sanitaria che, tra i pazienti presenti, sale sul mezzo e si allontana percorrendo il corridoio per avviarsi verso l’uscita.

L’Asl avvia un’inchiesta

Una scena surreale che Borrelli commenta così: “Possibile che esista gente che ritiene normale muoversi all’interno di un ospedale in questo modo senza che nessuno dica nulla? – si chiede il deputato – Che prenda i corridoi di un nosocomio o la sala accettazione per una pista? Non capiamo neanche tanta indifferenza di fronte a certe assurdità ed inciviltà. Se non si cambia atteggiamento, presto ognuno farà tutto quello che gli passerà per la testa”. Sull’accaduto è stata avviata un’inchiesta dall’Asl Napoli 1 Centro.