Acer Predator Extreme: il nuovo e-scooter per la città e non solo [FOTO]

Acer Predator Extreme è il nuovo e-scooter lanciato dall’azienda taiwanese produttrice di personal computer e presentato in anteprima al Taipei Cycle 2023. Puntando ad offrire una gamma di soluzioni per la mobilità elettrica, il nuovo e-scooter di Acer allarga gli orizzonti d’azione uscendo dai confini nazionali: il Predator Extreme sarà disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa a partire dal secondo trimestre del 2024.

Con le dimensioni di un monopattino elettrico, l’e-scooter di Acer vanta un telaio in ferro, compatto e resistente, che assicura al veicolo a due ruote una solida base per garantire prestazioni e potenza paragonabili a una moto fuoristrada.

Le caratteristiche

L’e-scooter Predator Extreme dispone di un doppio sistema di sospensioni e di ammortizzatore a molla posteriore, configurazione che garantisce maggiore stabilità anche su terreni irregolari e superfici accidentate. Con pneumatici da 10 pollici e un grado di protezione IPX5, il veicolo di Acer ha una potenza di picco di 960 Watt e una coppia massima di 40 Nm.

Caratterizzato da un design con posizione proiettata in avanti e dal baricentro basso, l’e-scooter permette una spiccata manovrabilità e la capacità di affrontare in sicurezza pendii e salite ripide. In grado di offrire buone performance in off-road, l’e-scooter di Acer raggiunge una velocità massima di 25 km/h proponendosi come mezzo agile e pulito per la mobilità cittadina.

L’Acer Predator Extreme è dotato di batteria (sostituibile) agli ioni di litio da 10,5 ah/35 V che garantisce un’autonomia massima di 35 chilometri e che può essere ricaricata completamente in 4 ore. Il prezzo dell’e-scooter per il mercato italiano parte da 1.299 €.