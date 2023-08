Monopattini e bici elettriche: scatta l’assicurazione obbligatoria

Dopo numerose parole, ora si è passati ai fatti. Servirà l’assicurazione RC obbligatoria anche per circolare con monopattini e biciclette elettriche. Il Consiglio dei Ministri, infatti, ha approvato in via preliminare il decreto legislativo, che recepisce una direttiva europea sulla RC Auto. Dove appunto scatta questo nuovo obbligo.

Anche per i veicoli fermi

L’assicurazione obbligatoria è estesa a prescindere dal terreno su cui vengono utilizzati, cioè dal fatto che siano fermi o in movimento. E anche dalla loro circolazione in zone il cui l’accesso è soggetto a restrizioni, come ad esempio i mezzi che negli aeroporti trasportano i passeggeri dal gate all’aereo). Dall’obbligo, sono esclusi solamente i veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto ed i veicoli ritirati dalla circolazione (destinati alla rottamazione o confiscati).

La sospensiva

Tuttavia, sarà possibile sospendere l’assicurazione volontariamente, in caso non venga utilizzato il mezzo per un periodo. Ad esempio, se si utilizza il monopattino (o la bici elettrica) solamente in primavera/estate, è possibile sospendere l’assicurazione RC per gli altri mesi dell’anno.

Il termine di sospensione può essere prorogato più volte e non può avere una durata superiore a nove mesi, rispetto all’annualità.

Il confronto dei prezzi

Per concludere, per garantire una maggiore trasparenza, il decreto prevede il rafforzamento dello strumento gratuito di preventivazione per confrontare condizioni e prezzi delle assicurazioni, consultabile sui siti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Ivass.