Motor Bike Expo: un’edizione vincente nel 2023, già programmata quella del prossimo anno

Gli amanti di moto custom e di due ruote in generale, di accessori, abbigliamento, motori e turismo, hanno vissuto la loro passione alla recente edizione di Motor Bike Expo. Una rassegna che ha radunato numerosi affezionati e che tornerà nel 2024 con nuove date già fissate: dal 19 al 21 gennaio.

Numerosi i partecipanti, ricordando anche la nutrita presenza di realtà costruttive e specialisti di personalizzazione come, per esempio, Arlen Ness Motorcycles, Fred Kodlin, Fred Krugger, Jeff Holt, Power Plant e gli indonesiani di Surui Motor Garage. Diversi i brand protagonisti in occasione della 15ª edizione di MBE, come lo sono stati anche grandi sportivi incontrati alla rassegna. Citati Marco Lucchinelli, Lorenzo Savadori e Michele Pirro o gli specialisti di Dakar Joan Pedrero, Franco Picco, Alex Salvini e Ottavio Missoni. Tra i nomi illustri ricordati nell’occasione anche il 32 volte campione del mondo nel Trial Toni Bou e il tre volte iridato su mountain bike Marco Aurelio Fontana. Tra i momenti evidenziati anche la visita del Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana e del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

La kermesse del 2023 è stata ospitata in sette padiglioni differenziati per aree tematiche, considerando il variegato contesto motociclistico. Diversi show sono andati in scena nelle cinque aree esterne, dove sono stati effettuati anche centinaia di test ride. Nel complesso oltre 100 eventi programmati e oltre 3.000 moto visibili.

Nell’edizione di questo anno sono stati registrati numeri notevoli: oltre 160.000 visitatori e la presenza di 720 aziende, di queste più di 80 giunte dall’estero da 35 Paesi. Diverse realtà che hanno arricchito i 100.000 mq di esposizione, considerando gli 80.000 mq interno e i 20.000 all’esterno.

Foto: Motor Bike Expo