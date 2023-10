Kawasaki KX450 2024, la cross giapponese aggiorna motore e telaio [FOTO]

Kawasaki presenta la versioni 2024 delle KX450 e KX450X, le due moto da cross competizione che vantano un stretto legame con la moto guidata da Romain Febvre nel Mondiale MXGP.

La Casa giapponese è intervenuta in maniera profonda, come mai avvenuto negli ultimi cinque anni sul modello e che prevede oltre una cinquantina di modifiche, per portare la gamma KX450 su un livello superiore.

Migliorie sul motore

Un gran numero di novità che coinvolgono i vari aspetti della Kawasaki KX450, comprendendo anche la ciclistica e il motore monocilindrico di 449 cm³ raffreddato a liquido. Sul propulsore sono stati apportati accorgimenti sul sistema di aspirazione a flusso verticali e sui condotti di aspirazione e scarico che sono stati allineati simmetricamente.

Novità per l’elettronica

Sul fronte dell’elettronica, le nuova Kawasaki KX450 beneficiano di due differenti mappature dell’iniezione, del controllo di trazione su due livelli e del launch control. Un ulteriore novità del MY 2024 è la connettività smartphone che consente di gestire numerose regolazioni elettroniche della moto tramite l’app Rideology, appositamente sviluppata dalla Casa giapponese.

Telaio ridisegnato e nuovo impianto frenante

Esteticamente, la nuova KX450 adotta carrozzeria e parafanghi nuovi, oltre a fianchetti laterali dal design inedito che agevolano la rimozione e consento un rapido accesso al filtro dell’aria. Kawasaki è poi intervenuta anche sul telaio a doppia trave con monoculla sdoppiata, che è stato ridisegnato a beneficio di maneggevolezza e sensibilità dell’avantreno. Il bilanciamento della rigidità è in ogni caso modificabile grazie a staffe di supporto motore differenti che sono disponibili a richiesta.

Un aggiornamento importante ha riguardato anche l’impianto frenante, con la nuova Kawasaki KX450 che monta dischi Brembo/Sunstar con pinza e pompa Brembo all’anteriore ed impianto Nissin al posteriore.