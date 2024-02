Il mondo della moto classica alla Mostra Scambio di Novrego

È in programma questo fine settimana, dal 16 al 18 febbraio 2024, l’85° edizione della Mostra Scambio, tre le principali rassegne nazionali dedicate al mondo dei motori vintage. Una tre giorni interamente dedicata agli amanti delle due ruote che si svolgerà al Parco Esposizioni Novegro, alla porte di Milano.

L’esposizione ASI lunga un secolo di moto

A Novegro, dove si ritroveranno espositori provenienti da tutta Europa per dar vita a un grande mercato, sarà presente anche ASI, l’Automotoclub Storico Italiano, che proporrà uno storytelling motociclistico lungo quasi cento anni. L’esposizione ASI prevede infatti un rarissimo triciclo Singer del 1901 e una Honda RVF 750 RC 45 del 1997 per competizioni endurance (quarta classificata alla 24 Ore del Bol D’or 1998) e tra loro un salto negli USA con la Harley-Davidson V del 1930, l’italiana Della Ferrera SSL del 1935, un elegante scooter Rumi Scoiattolo del 1954 ed un ciclomotore Motobecane del 1968.

Appuntamenti ASI sabato 17 febbraio

In occasione della rassegna sarà fornita anche una piccola anticipazione dei molteplici contenuti previsti ad ASI MotoShow 2024, la cui 21° edizione è in programma dal 3 al 5 maggio a Varano de’ Melegari e che sarà presentata sullo stand ASI di Novegro sabato 17 febbraio alle 14.30. Nella stessa giornata sono previsti altri appuntamenti con ospiti e relatori d’eccezione: “Le americane in 120 anni tra corsa e strada” (ore 11.00), “Donnino Rumi, un industriale artista” (ore 12.00) e “Honda, un marchio mondiale a 360 gradi” (ore 15.30).

Date e orari di apertura

La Mostra Scambio apre i cancelli alle 12.00 di venerdì 16 febbraio e osserva i seguenti orari: venerdì fino alle 18.00, sabato 17 dalle 8.00 alle 18.00, domenica 18 febbraio dalle 8.00 alle 17.00.