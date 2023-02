ASI Circuito Tricolore: nel 2023 parte la terza stagione

Il calendario 2023 di ASI Circuito Tricolore, giunto alla terza edizione, comprende una serie di eventi. Si promuove la conoscenza e la valorizzazione dei territori con la presenza di auto e moto storiche.

Una nuova stagione di eventi

Riparte il viaggio tra i suggestivi panorami d’Italia in 15 manifestazioni che compongono la nuova stagione di ASI Circuito Tricolore. Nel 2022 gli appuntamenti di ASI Circuito Tricolore hanno toccato 200 comuni italiani con 1.200 equipaggi impegnati.

Il primo evento del calendario 2023 è “Valli e Nebbie” del Club Officina Ferrarese, previsto dal 24 al 26 marzo a Ferrara, tra le atmosfere del Delta del Po e le meraviglie della città. Più avanti sono in programma altre manifestazioni, come quella dei giorni 22 e 23 aprile con protagoniste le moto ne “Il Primavera di Augusto Farneti”, un evento intitolato all’esperto e fondatore dello Sport Club Il Velocifero di Rimini, organizzatore del meeting che riguarda gli esemplari a due ruote realizzati fino al 1963 e impegnati nel territorio riminese. Invece a metà maggio sono in programma il “Giro di Sicilia – La Sicilia dei Florio” del Veteran Car Club Panormus e la “Coppa della Perugina” del Club Auto Moto d’Epoca Perugino, a cui seguono la “Coppa Gentlemen Sardi” tra 19 e 21 maggio, curata dell’Associazione Auto Moto d’Epoca Sardegna.

A giugno sono previsti gli appuntamenti “Sulle strade della pugliesità doc” tra 1 e 4 giugno dell’Automotoclub Aste e Bilancieri di Bitonto; la “Vernasca Silver Flag” del Club Piacentino Auto Moto d’Epoca tra 9 e 11 giugno in Emilia-Romagna e la “Leggenda di Bassano” del Circolo Veneto Auto Moto d’Epoca tra 22 e 25 giugno sulle Dolomiti.

Successivamente è in agenda un altro evento in Piemonte con protagonisti gli storici modelli a due ruote nell’appuntamento “In moto sulle Alpi”, organizzato il primo e 2 luglio dal Veteran Car Club Torino e, nel weekend seguente, una doppia manifestazione “Abruzzo Gran Tour – Circuito di Avezzano” proposta dall’Abruzzo Drivers Club per riportare in evidenza la “Settimana Marsicana”. Quindi a metà luglio auto e moto storiche sono presenti insieme nel “Concorso d’Eleganza di San Pellegrino Terme”, un appuntamento nel panorama nazionale che mette in risalto l’evoluzione dello stile degli esemplari.

Previsti anche degli appuntamenti ad agosto. Gli esemplari storici stavolta sono attesi sui percorsi marchigiani: le auto del periodo anteguerra in occasione di “Sibillini e Dintorni” della Scuderia Marche Club Motori Storici tra 23 e 26 agosto; invece le moto realizzate fino al 1960 alla “Rievocazione Storica del Circuito Chienti e Potenza” del Circolo Auto Moto Veicoli d’Epoca Marchigiano “L. Scarfiotti” tra i giorni 25 e 27 agosto.

La conclusione della stagione è programmata in autunno, in occasione del “Gran Tour dell’Elba” del Club Balestrero Veteran Motor Car di Lucca tra 29 settembre e primo ottobre e con il “Giro Motociclistico di Sicilia” del Club Auto Moto d’Epoca “F. Sartarelli” di Trapani fra 5 e 9 ottobre.

Patrocinato dai Ministeri delle Infrastrutture e Trasporti, del Turismo, della Cultura e dall’ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, ASI Circuito Tricolore rappresenta un connubio tra bellezze paesaggistiche e proposte culturali ed enogastronomiche, impreziosito dalla presenza di esemplari storici a due e a quattro ruote.

Foto: ASI – Automotoclub Storico Italiano