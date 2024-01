ASI MotoShow 2024: la nuova edizione si terrà dal 3 al 5 maggio

Si avvicina l’edizione 2024 dell’ASI MotoShow, in programma dal 3 al 5 maggio all’Autodromo di Varano de’ Melegari. L’evento di rievocazione storica delle due ruote proporrà, oltre alle migliaia di motociclette storiche presenti in pista, mostre tematiche ed anche la presenza di grandi campioni del motociclismo di tutti i tempi. Sotto il classico motto: “La storia della moto in pista”.

Presenze da tutta Europa

Il paddock si trasformerà in un vero e proprio museo dinamico, con l’arrivo di partecipanti da tutta Europa ed anche qualcuno da oltreoceano. Ci saranno moto di qualsiasi epoca: dalle origini all’alba del terzo millennio, dai più piccoli e maneggevoli motocicli alle moto da competizione, dalle “sottocanna” prebelliche alle rabbiose “125” degli anni ’90.

Per le esibizioni in pista, i mezzi sono suddivisi in categorie omogenee, per età o per prestazioni: le “antique veteran” dalle origini al 1918, le “vintage” dal 1919 al 1930, le “post vintage” dal 1931 al 1945, le “classic” dal 1946 al 1960, le “post classic” dal 1961 al 1970 e le “modern”, cioè le più recenti, dal 1971 in avanti.

I 75 anni di Laverda

L’edizione 2024 di MotoShow sarà anche l’occasione di festeggiare i 75 anni di Laverda, fondata nel 1949. Le moto dello storico marchio veneto saranno protagoniste di un grande raduno internazionale e proporrà delle mostre tematiche, grazie al Museo Moto Laverda ed al Moto Club Breganze.

Infine, Giovanni Laverda sarà il relatore d’eccezione nella conferenza dal titolo “Origini e sviluppo della Laverda 750”, mentre il figlio Piero svelerà i retroscena del progetto “1000 V6” sviluppato negli anni ’70 per il Mondiale Endurance.