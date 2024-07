EICMA 2024: dal 1° agosto i biglietti per l’edizione dei 110 anni

Siamo in estate, ma il cammino verso EICMA 2024 sta per iniziare. L’appuntamento per la fiera motoristica è dal 5 al 10 novembre a Fiera Milano-Rho, come di consueto, però saranno numerose le tappe di avvicinamento all’atteso evento. A partire dalla vendita dei biglietti, al via dal 1° agosto.

Vendita online

Tra un paio di settimane, dunque, sarà possibile acquistare i tagliandi, probabilmente con le classiche promozioni dedicate a chi decide di comprare un biglietto con largo anticipo. I ticket saranno acquistabili online sul sito ufficiale di EICMA, con prezzi ancora da annunciare.

La celebrazione per i 110 anni

L’edizione 2024 sarà particolare, in quanto si festeggeranno i 110 anni di EICMA, nata nel 1914. Ed è proprio questo il manifesto della campagna pubblicitaria di avvicinamento all’evento. “Eicma. Lasciamo il segno da 110 anni”, questo è il claim scelto dall’organizzazione, che campeggia su un visual che descrive, con un tratto artistico, la scia lasciata dal passaggio di una moto.

“L’obiettivo è celebrare la storia, l’evoluzione del brand EICMA e la sua funzione esclusiva per l’industria e la filiera – ha spiegato l’ad Paolo Magri – ma soprattutto un traguardo unico al mondo, che molto probabilmente non ha precedenti tra le manifestazioni fieristiche di ogni natura”.

Apertura il 5 novembre

EICMA 2024 aprirà i battenti martedì 5 novembre, con la giornata dedicata esclusivamente alla stampa, il giorno dopo si aggiungeranno anche gli operatori, mentre il pubblico potrà accedere ai padiglioni di Fiera Milano-Rho da giovedì 7 a domenica 10 novembre, dalle 9.30 alle 18.30.