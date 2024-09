Eicma 2024: biglietti scontati fino al prossimo 16 settembre

L’estate sta finendo e si sta avvicinando una nuova edizione di Eicma. L’edizione 2024 della fiera del ciclo e del motociclo si terrà nei padiglioni di Fiera Milano a Rho dal 7 al 10 novembre prossimi. Sono gli ultimi giorni di promozione per i biglietti d’ingresso, con uno sconto del 25%.

I biglietti scontati

Fino alle ore 12 di lunedì prossimo (16 settembre), infatti, sarà possibile acquistare i tagliandi al prezzo di 15 euro (più 1,50 euro di prevendita), rispetto ai 20 euro del costo successivo. Dopo questo termine, il biglietto costerà appunto 20 euro (più 1,50 euro di prevendita) se acquistato online sul sito, mentre alle casse, durante la manifestazione, avrà un prezzo di 25 euro.

Il biglietto ridotto, riservato ai visitatori tra i 4 e 13 anni, costerà sempre 10 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione), con un risparmio di due euro rispetto all’edizione 2023.

Il biglietto pomeridiano

La novità sui tagliandi di Eicma 2024 è l’introduzione del biglietto pomeridiano. Introdotto dall’organizzazione anche per agevolare i visitatori locali e per alleggerire la pressione mattutina ai tornelli, sarà disponibile in un numero contingentato a partire dalle ore 12 di lunedì 16 settembre 2024 al prezzo di 14 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione) per l’intero e a 7 euro (più 1,50 euro di spese) per il ridotto.

Questo nuovo titolo d’ingresso sarà valido dalle ore 13.30 fino alla chiusura della manifestazione e sarà acquistabile per tutti i giorni della fiera.