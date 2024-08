EICMA 2024: in vendita i biglietti, nasce quello pomeridiano

Mancano ancora alcuni mesi all’edizione 2024 di EICMA, ma è già tempo di procurarsi i biglietti per chi vorrà accedere alla manifestazione a due ruote, in programma dal 5 al 10 novembre (dal 7 l’apertura al pubblico) nei padiglioni Fiera Milano a Rho. Per chi li acquisterà in anticipo c’è uno sconto e nasce un nuovo tagliando, quello pomeridiano.

Lo sconto fino al 16 settembre

Entrando più nel dettaglio, i biglietti già in vendita sono quelli a prezzo ridotto. Fino alle ore 12 del prossimo 16 settembre, infatti, sarà possibile acquistare il tagliando a 15 euro (più 1,50 euro di spese di gestione), al posto dei 20 euro del costo intero. Di conseguenza, un risparmio del 25% rispetto al prezzo classico.

Dopo le ore 12 di lunedì 16 settembre e fino a domenica 10 novembre, invece, il biglietto tornerà intero quindi in vendita al prezzo di 20 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione), mentre il tagliando ridotto, riservato ai visitatori tra i 4 e 13 anni costerà sempre 10 euro (più 1,50), con un risparmio di due euro, rispetto al 2023. Con l’obiettivo di coinvolgere i più giovani.

Il biglietto pomeridiano

L’edizione 2024 di EICMA porterà una novità assoluta: il biglietto pomeridiano. Si potrà acquistare dal prossimo 16 settembre ed avrà valore dalle 13.30 fino alla chiusura delle porte. Il prezzo di questo tagliando è di 14 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione) per l’intero e a 7 euro (più 1,50 euro) per il ridotto.