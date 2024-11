Airoh GP 800: il nuovo casco top di gamma ad EICMA 2024 [FOTO LIVE]

La novità portata da Airoh ad EICMA 2024 è il nuovo casco GP 800, declinato anche nella versione FIM Racing. Sono i top di gamma del marchio italiano, sviluppati all’interno della galleria del vento e migliorati nei dettagli degli aspetti aerodinamici grazie ai feedback da parte dei piloti della scuderia, come David Alonso, Danilo Petrucci e Andrea Locatelli, quest’ultimo presente a Milano.

Le caratteristiche

Il GP 800 è destinato al segmento ‘on road’ ed è stato realizzato in HPC Carbon, con un esteso campo visivo, grazie all’ampia visiera che garantisce un’ottima visibilità verticale e laterale, con il sistema anti-appannamento A3S. Presente anche la visiera Dark Smoke, facilmente sostituibile grazie all’innovativo ATVR. Il sistema di ventilazione garantisce un’ottima termoregolazione, accentuata anche dagli interni realizzati con tessuti di alta qualità e con trattamenti per assicurare una traspirabilità di livello superiore. Il casco può montare, a richiesta, i sistemi di comunicazione.

Passando alla versione sportiva GP 800 FIM Racing, con doppia omologazione ECE 2206 e FIM, il casco è realizzato con il Carbon UD 12K e prevede un blocco aggiuntivo, per aumentare la resistenza della chiusura ed evitare il distacco della visiera in caso di incidente. Il design è più aggressivo, con un pronunciato spoiler posteriore, mentre la finale della mentoniera smussata garantisce una posizione più integrata del pilota quando in carena. Per migliori performance.

Taglie e prezzo

Entrambe le versioni sono disponibili con le taglie XS-S, M ed L-XL. Il GP 800 ha un prezzo al pubblico pari a 539,99 euro, mentre il FIM Racing sale a € 799,99.