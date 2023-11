EICMA 2024, l’anno prossimo la kermesse compie 110 anni: ecco il logo celebrativo

Solo ieri si è chiusa l’edizione 2023 di EICMA che gli organizzatori dell’esposizione internazionale delle due ruote guardano già al 2024, anno interamente dedicato alla celebrazione dei 110 anni di vita della manifestazione.

Era infatti il 1914 quando, al Kursaal Diana di Milano, si tenne la prima edizione di quello che era l’Esposizione mondiale di motociclismo. Una kermesse che in oltre un secolo di storia si è affermata come l’evento più importante al mondo per l’industria di riferimento.

Per festeggiare il 110° anniversario, EICMA ha svelato il suo logo celebrativo per l’edizione 2024 che anticipa un anno contraddistinto da iniziative speciali ed eventi.

Logo ispirato dall’arte

Il direttore esecutivo di EICMA Spa, Giacomo Casartelli, ha affermato: “La presentazione di questo logo, che è ispirato dall’arte, coincide con l’apertura di un anno speciale, non privo di sorprese e novità: quella di EICMA è una storia unica al mondo e questo è un traguardo unico, che merita doverosamente di essere festeggiato alla grande e insieme all’industria a cui da 110 dieci anni offriamo un incredibile palcoscenico. E solo guardando alle nostre radici e al valore della nostra storia, possiamo guardare al domani”.

“L’arte delle due ruote, da 110 anni” è il claim che accompagna il marchio celebrativo disegnato da Lorenzo Marini, pubblicitario, co-founder e direttore creativo dell’agenzia Yes Marini di Milano, che spiega così origine e ispirazione del logo: “Mentre il graphic design è razionale, l’arte è impulsiva. Questo segno grafico trasmette velocità, viaggio, emozione. Non volevo disegnare un numero, quello della celebrazione, ma raccontare una storia fatta di idee, adrenalina, intuizioni. Il giallo rappresenta la luce, il sole, l’energia, il nero rappresenta la traccia, il percorso, la ruota. Questa combinazione crea un’opera d’arte vibrante che si contrappone all’importanza di più di un secolo di storia. Serve ricordare che la storia è adesso, la storia accade in questo momento, nell’eterno presente”.