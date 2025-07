Tucano Urbano: due caschi dedicati ai tifosi del Milan [FOTO]

Il Milan sempre in testa. Questo il claim con cui Tucano Urbano ha presentato i due nuovi caschi jet, dedicati ai tifosi rossoneri. Uno con lo skyline di Milano su calotta nera opaca e l’altro con le strisce rossonere ed il logo del Diavolo sul posteriore. Sono in vendita al prezzo di 99 euro.

“Con questa collaborazione – spiega Florian Martin, direttore marketing del gruppo Mandelli, proprietario di brand milanese dal 2021 – abbiamo voluto portare l’orgoglio del Diavolo sulle due ruote in omaggio alla tifoseria rossonera, considerando che lo scooter è il mezzo più agile e veloce per raggiungere lo stadio con i colori della propria squadra del cuore addosso”.

Le caratteristiche

Entrando più nel dettaglio, il primo casco è denominato Skyline Matt Black e propone lo skyline di Milano che gira intorno alla calotta nera opaca, mentre lo scudetto rossonero campeggia al centro sul retro.

Il secondo è il Devil Pearl White e propone le tradizionali strisce rossonere, sopra alle quali si staglia nella parte posteriore l’iconico Diavolo, mentre l’interno color caramello fa da contrappunto alla calotta bianco perla.

Misure e prezzo

Entrambi i caschi sono proposti con le misure XS/2XL e sono già disponibili negli AC Milan Store di via Dante, San Babila, Casa Milan e San Siro e nel Tucano Urbano Store di via Albricci, sempre a Milano. È possibile acquistarli anche online, negli shop ufficiali dei due marchi. Il prezzo, come dicevamo, è pari a 99 euro, per entrambi i modelli.