Ducati Hypermotard 698 Mono: la prima supermotard monocilindrica [FOTO]

È stata presentata la Ducati Hypermotard 698 Mono, cioè la prima supermotard monocilindrica del marchio di Borgo Panigale. Un modello dedicato a chi si vuole divertire tra i cordoli della pista, ma anche per muoversi in agilità all’interno delle città. Con una potenza di 77,5 CV, ma anche in versione depotenziata, per i possessori di patente A2.

Le caratteristiche

Esteticamente ci troviamo di fronte ad una moto snella e slanciata, con sovrastrutture ridotte al minimo, per dare il senso di sportività. La sella è alta e piatta, il parafango anteriore alto e la coda affilata, proprio per esaltare questa caratteristica, inoltre i cerchi in lega a cinque razze con disegno a “Y” uniscono il look sportivo al vantaggio della leggerezza. Altro elemento di unicità sono i doppi silenziatori montati in alto, ai lati della coda, elemento distintivo della famiglia Hypermotard, così come è presente il proiettore a LED super compatto, che integra la funzione DRL con profilo luminoso a doppia “C”.

Parlando di ciclistica, la Hypermotard 698 Mono propone un peso di soli 151 kg (in ordine di marcia), grazie al telaio traliccio a sezione e spessori differenziati, ai cerchi fusi, ai dischi freno con flangia in alluminio ed alla leggera forcella Marzocchi. L’impianto frenante anteriore conta su un disco singolo da 330 mm sviluppato specificamente da Brembo per questo modello, con pinza radiale Brembo M4.32. Al posteriore lavora un disco singolo da 240 mm, anch’esso con disegno dedicato.

Il motore

La moto è spinta dal motore Superquadro Mono, con una potenza massima di 77,5 CV, che può salire a 84,5 CV con lo scarico racing Termogoni, che aumenta la potenza di 7 cavalli. Per i piloti più giovani, in possesso di patente A2, Ducati offre la versione con potenza limitata a 35 kW. In questa versione, il Superquadro Mono eroga 43,5 CV a 6.250 giri e 5 kgm a 5.750 giri.

Non manca, ovviamente, l’elettronica: sono presenti ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Engine Brake Control, Ducati Power Launch e Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down, acquistabile come accessorio per la versione standard e di serie sulla versione RVE.

Uscita

La Ducati Hypermotard 698 Mono sarà disponibile nelle concessionarie a partire da gennaio, nel classico Ducati Red con telaio verniciato a polvere, oppure nella versione RVE con grafica dedicata, telaio nero e quickshifter DQS di serie.