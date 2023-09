Patente moto A: per lo scatto niente più esame, basta un corso

Novità importante per i motociclisti. Chi vuole ottenere la patente di categoria A, cioè quella che permette di guidare moto senza limitazioni di cilindrata, non ha più l’obbligo di sostenere l’esame, ma dovrà seguire un corso in un’autoscuola autorizzata. La novità è operativa da oggi ed è valida solo per chi è già in possesso di una patente A2, da almeno due anni. Lo stesso vale per chi ha una patente A1 da almeno due anni e vuole conseguire la patente A2.

Il corso

A partire da oggi, 18 settembre 2023, sarà sufficiente sostenere un corso, con sette ore di lezione. Tre sono collettive e teoriche, con un massimo di cinque candidati a sessione, mentre le restanti quattro sono pratiche, con un’esercitazione individuale su motocicli della categoria della patente richiesta. Resta comunque valida anche l’alternativa di sostenere l’esame.

Le patenti per la moto

La patente A1 permette di guidare moto di una cilindrata massima non superiore ai 125 cc, con una potenza non superiore agli 11 kW (15 CV) ed un rapporto potenza/massa inferiore o uguale a 0,10 kW/kg.

La patente A2 permette di guidare moto con potenza inferiore a 35 kW e un rapporto potenza di 0,2 kW/kg

La patente A permette di guidare moto di qualsiasi tipo di cilindrata e potenza

Chi non ha la patente moto

Per chi volesse ottenere la patente A2 o A, senza prima possedere rispettivamente la A1 o la A2, sarà invece necessario sostenere sempre un esame teorico e pratico.

