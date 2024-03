Ducati Tour 2024 al via: appuntamento nei dealer per provare le moto di Borgo Panigale

Questo week-end parte il Ducati Tour, l’evento itinerante che toccherà diverse città italiane nelle prossime settimane dando la possibilità agli appassionati di un provare i modelli della gamma Ducati 2024 in un test-ride unico.

Dal 23 marzo al 7 luglio basterà recarsi presso il concessionario più vicino per scoprire e testare la gamma Ducati 2024, presentata nella scorsa stagione della Ducati World Premiere. Il primo appuntamento del Ducati Tour 2024, nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 marzo, è in programma al dealer Ducati di Monza.

Il calendario del Ducati Tour 2024

23-24 marzo – Ducati Monza (Viale Sicilia, 102, Monza)

6-7 aprile – Ducati Roma (Via del Foro Italico 501, Roma)

13-14 aprile – Ducati Frosinone (Via degli Anziati 17, Frosinone)

20-21 aprile – Ducati Pescara (Via Tiburtina Valeria 121, Pescara)

4-5 maggio – Ducati Brescia (Via Sant’Orsola 22, Brescia)

4-5 maggio – Ducati Alessandria (Via Marengo 181, Alessandria)

11-12 maggio – Ducati Milano (Viale Italia 476, Sesto S. Giovanni (MI))

1-2 giugno – Ducati Catania (Via Alcide De Gasperi 23, Acireale)

14-16 giugno – Ducati UndiciGradi (Loc. Comuni Condomini, Maida (CZ))

22-23 giugno – Ducati Vicenza (Via del Commercio 25, Vicenza)

6-7 luglio – Ducati Bolzano (Via Galvani 28, Bolzano)