Ducati Scrambler: tanti accessori per personalizzare la moto [FOTO]

La Ducati Scrambler è sempre stata un modello su cui la personalizzazione è quasi completa, in modo da potersi adattare a tutte le esigenze ed a tutti i gusti. Anche la versione attualmente nelle concessionarie ha tantissime possibilità di personalizzazione, a partite dal kit da 9 colori, ma anche con numerosi accessori originali, in modo da poter continuare ad utilizzare la garanzia ufficiale.

L’estetica in primo piano

Partendo da quelli legati all’estetica della moto, c’è il kit alluminio by Rizoma, con elementi in pregiato alluminio come tappo serbatoio, contrappesi manubrio, leve al manubrio e pedane poggiapiedi. Per chi vuole dei dettagli più sportivi, sono disponibili i contrappesi al manubrio, in full black o in nero con dettagli rosso Ducati, entrambi con un logo esclusivo.

In alluminio posso essere anche gli specchietti retrovisori, così come è possibile installare un supporto targa alto, completo di luce a LED, per rendere più grintosa la vista posteriore. All’anteriore, il faro con DLR è uno degli elementi più riconoscibili della Ducati Scrambler ed ora è possibile accoppiarlo con gli indicatori a direzione a LED, aumentando anche la sicurezza attiva.

Dal cambio al silenziatore

Per aumentare il divertimento di guida ed il comfort nell’utilizzo cittadino, c’è il cambio Ducati Quick Shift, che permette di salire e scendere con le marce senza l’utilizzo della frizione. Sono disponibili anche le leve al manubrio, con la possibilità di regolarne la distanza dalle manopole e di ridurre i danni potenziali in caso di caduta. Con anche una lavorazione 3D per l’estetica.

La moto arriva di serie con le ruote in lega d’alluminio, ma è possibile richiedere i cerchi a raggi, per uno Scrambler più classico e stiloso. Inoltre, per chi ama la facilità di guida dello Scrambler e desidera vivacizzare la voce del suo bicilindrico, senza intaccarne l’erogazione, il catalogo accessori del marchio di Borgo Panigale propone un silenziatore Termignoni con fondello in fibra di carbonio.

La tecnologia

Infine, è disponibile anche il navigatore integrato, basato sul Ducati Multimedia System, che sfrutta la strumentazione TFT della moto per visualizzare le indicazioni del percorso calcolato dalla Ducati Link App. In questo modo si può utilizzare il navigatore, senza dotarsi di un dispositivo esterno.