Ducati: uno spazio nella mostra MIMIT sui marchi storici italiani

Ducati è uno dei marchi storici del motociclismo italiano ed anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) l’ha riconosciuto. La casa di Borgo Panigale, infatti, è inserita tra i brand che compongono la mostra “Identitalia, The Iconic Italian Brands”, organizzata dal ministero, in cui vengono celebrate le aziende che fanno parte della storia e del presente del nostro Paese.

Nella sezione dedicata alla ‘notte’

La mostra si dipana attraverso disegni originali, pezzi rappresentativi, fotografie, documenti storici, manifesti pubblicitari e proiezione di spot e video. Lo spazio per il marchio italiano, unica casa motociclistica presente, è posto all’interno della sezione dedicata alla “notte”, in cui vengono evocate il fascino delle sue moto da sogno e il potere del marchio di incantare.

Sull’espositore dedicato è rappresentata una selezione di immagini che raccontano il mondo Ducati, cominciando dal manifesto della Ducati 60, la prima motocicletta interamente prodotta dalla Casa di Borgo Panigale, ma anche con l’esposizione di fotografie di alcune delle moto più recenti, caratterizzate da una combinazione di tecnologia e bellezza tutta italiana.

Fino al prossimo 6 aprile

La mostra è esposta fino al prossimo 6 aprile, nell’atrio principale di Palazzo Piacentini a Roma. La mostra è visitabile solo su prenotazione, tramite una mail dedicata del MIMIT, ed è aperta al pubblico il venerdì pomeriggio dalle 17:00 alle ore 20:00 e il sabato e la domenica dalle 10:00 alle ore 20:00.