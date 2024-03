Ducati WDW 2024: appuntamento a Misano dal 26 al 28 luglio

La festa Ducati si terrà a Misano a fine luglio. Il marchio di Borgo Panigale celebrerà la passione per le due ruote dal 26 al 28 luglio sul circuito romagnolo, con la World Ducati Week 2024. Con la presenza dei piloti ufficiali della casa italiana, tra cui il campione del mondo MotoGp Francesco Bagnaia, tantissimi eventi, attività e l’ormai appuntamento fisso con la Race of Champions.

Il programma

Il programma della manifestazione è in via di definizione, ma il 26 ed il 27 ci sarà la già citata Race of Champions, in cui i piloti Ducati scenderanno in pista a Misano per darsi battaglia, replicando quanto avviene nelle gare iridate. Tra gli altri appuntamenti fissati ci saranno gli approfondimenti con ingegneri ed esperti, sessioni di autografi con i piloti, i test ride dei modelli Ducati e, per chi acquista il pass per tutti e tre i giorni, la possibilità di girare in pista a Misano con la propria moto.

I biglietti

Sono disponibili due tipologie di biglietti, infatti. Il pass per una giornata ha il costo di 55 euro da visitatore e di 65 euro il Pass Biker (cioè con la propria moto), mentre quello per i tre giorni costa rispettivamente 80 e 110 euro. Sono anche disponibili dei biglietti ridotti, mentre tutti gli under 18 entreranno gratuitamente all’evento. Inoltre, per tutti i possessori del biglietto WDW sarà possibile visitare la fabbrica e il Museo Ducati di Borgo Panigale a una tariffa ridotta.