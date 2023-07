Benelli TRK 702 e 702X, doppia novità in arrivo: in concessionaria a fine luglio [FOTO]

Benelli s’appresta a lanciare sul mercato due nuove moto: TRK 702 e TRK 702X. Entrambe quasi pronte per approdare in concessionaria nelle prossime settimane, le due moto di Benelli ricalcano la ricetta della sorella minore, la TRK 502, sdoppiano in due varianti, una con un impostazione più stradale e una più enduro per chi ama l’avventura.

Motore bicilindrico 690 cc da 70 CV

A spingere le Benelli TRK 702 e 702X è un motore bicilindrico quattro tempi raffreddato a liquido da 690 cc per 70 CV di potenza a 8.000 giri e 70 Nm di coppia a 6.000 giri. Al propulsore sono abbinati il cambio estraibile a 6 marce e la frizione multidisco in bagno d’olio con antisaltellamento. A fronte di emissioni di 107 g/km di CO2, Benelli dichiara un consumo di 4,6 l/100 km.

Ciclistica di prim’ordine

Al telaio con struttura a traliccio con piastre in acciaio si affiancano il forcellone in alluminio con monoammortizzatore centrale regolabile nel precarico e nell’idraulica e la forcella upside-down da 50 mm e 140 mm di escursione. Per quanto riguarda i freni, troviamo un impianto frenante con doppio disco da 320 mm all’anteriore con pinza a quattro pistoncini e disco da 260 mm e pinza singolo pistoncino al posteriore.

Su entrambe le moto il serbatoio è di 20 litri con un peso in ordine di marcia pari a 235 kg. A completare la dotazione delle Benelli TRK 702 e 702X ci sono il gruppo ottico Full LED e il display TFT a colori da 5 pollici con connessione bluetooth che permette di collegare lo smartphone, consentendo anche la navigazione grazie alla funzione mirroring permessa da un’apposita app gratuita.

Le differenze tra le due varianti

La TRK 702 dispone di cerchi in lega 17 pollici, pneumatici Pirelli Angel GT 120/70 e 160/60, e soluzioni che puntano maggiormente su comfort e versatilità. L’altezza della sella da terrà è di 795 mm. Per quanto riguarda l’estetica, la versione più stradale propone tre diverse livree: Anthracite Grey, Pearl Whit e in serie limitata Forest Green.

Sulla TRK 702X lo spirito più avventuroso è sottolineato da ruota anteriore da 19 pollici, cerchi a raggi, pneumatici Pirelli STR 110/80 e 150/70 e altezza della serra da terra di 835 mm. Oltre alle colorazioni Anthracite Grey e Forest Green, è disponibile anche la tinta Moon Grey.

Il prezzo è di 7.490 €

In concessionaria da fine luglio, le nuove Benelli TRK 702 e 702X hanno entrambe un prezzo di 7.490 € franco concessionario. Fino a fine anni, Benelli offre compreso nel prezzo un tris di valigie in alluminio che comprendono top case da 46 litri, valige laterali e telaietti.