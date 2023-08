Benelli TRK 702: arriva sul mercato, a partire da 7.490 euro

La nuova Benelli TRK 702 arriva sul mercato. L’atteso modello, infatti, è entrato nel listino della casa pesarese sia nella versione stradale che in quella ‘adventure’, denominata TRK 720 X. Il prezzo, per entrambe, è di 7.490 euro (f.c.), un costo nel quale è compreso anche un tris di valigie per il viaggio, fino a fine anno.

Le caratteristiche

Questo modello propone un doppio fanale full LED, cerchi in alluminio da 17 pollici (da 19” quella anteriore della 720 X), con un serbatoio da 20 litri ed un peso in ordine di marcia pari a 235 chilogrammi. È presente il display TFT da 5 pollici a colori, che permette di collegare lo smartphone via bluetooth, con la funzione mirroring per la navigazione.

Al telaio con struttura a traliccio con piastre in acciaio, si affiancano il forcellone in alluminio con monoammortizzatore centrale regolabile nel precarico e nell’idraulica e la forcella upside-down da 50 mm e 140 mm di escursione. Inoltre, è presente un impianto frenante con doppio disco da 320 mm all’anteriore con pinza a quattro pistoncini e disco da 260 mm e pinza singolo pistoncino al posteriore.

Il motore

La Benelli TRK 702 è spinta dal nuovo motore bicilindrico da 698 cm3, con distribuzione doppio albero a camme in testa a quattro valvole per cilindro ed iniezione elettronica. La potenza è di 70 CV e la coppia di 70 Nm, anche se è disponibile la versione depotenziata da 35 kW per permettere la guida anche con la patente A2.

Al propulsore sono abbinati il cambio estraibile a 6 marce e la frizione multidisco in bagno d’olio con antisaltellamento. A fronte di emissioni di 107 g/km di CO2, Benelli dichiara un consumo di 4,6 l/100 km.

Prezzi

Entrambe le versioni, come dicevamo, hanno un prezzo di 7.490 euro (f.c.). La stradale è disponibile nelle livree Antracite Grey e Pearl White, l’adventure con Antracite Grey e Moon Grey. Per entrambe è disponibile, in serie limitata, la livrea Forest Green.

Come dicevamo, fino al 31 dicembre 2023, la casa di Pesaro offrirà gratuitamente il tris di valigie in alluminio: il bauletto ha una capacità di 46 litri, la valigia sinistra di 42 e la destra di 36.