Aprilia: torna la Pro Experience a Misano, appuntamento il 9 giugno

L’Aprilia Pro Experience torna sul circuito di Misano il prossimo 9 giugno per l’edizione 2024. Un corso di guida in pista esclusivo, con soli 20 partecipanti previsti, con la presenza di alcuni campioni delle due ruote, in primis Max Biaggi. Mettendosi in sella alle Aprilia RSV4 Factory.

I piloti

Il fuoriclasse romano, quattro volte campione della 250 e due della Superbike, sarà affiancato da Miguel Oliveira (5 vittorie in MotoGp) e da Lorenzo Savadori, pilota e tester MotoGp di Aprilia Racing. Inoltre, durante la giornata, saranno presenti a Misano anche gli altri piloti di Aprilia Racing in MotoGP: i due ufficiali Aleix Espargaró e Maverick Viñales, oltre a Raul Fernandez, compagno di squadra di Oliveira nel team Trackhouse.

Il programma

L’Experience occuperà l’intera giornata. I momenti salienti sono ovviamente rappresentati dalle sessioni in pista, per un totale di sei turni da venti minuti. Ognuno dei tre coach seguirà a turno un numero ristretto di piloti, avendo così la certezza di dedicare a tutti la massima attenzione e per assicurare a tutti i partecipanti almeno un turno con ognuno dei coach, anche durante le attività didattiche nel box.

Ogni turno sarà intervallato da brefing e debrifieng, con analisi dei video realizzati onboard, grazie alle telecamere installate sulle RSV4 Factory. Inoltre, è previsto un pranzo nell’hospitality Aprilia ed un servizio fotografico dedicato. Per finire, il pacchetto comprende anche un giro del tracciato da passeggero di uno dei piloti Aprilia Racing, sulla Aprilia RSV4 biposto, e uno dei turni con ingresso in pista direttamente dall’interno del box Aprilia Racing MotoGP.

Prezzo

Per partecipare all’Aprilia Pro Experience 2024 è necessario iscriversi sul sito ufficiale della casa italiana, con un prezzo di 2.950 euro.