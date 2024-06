Aprilia RS 660: prestazioni da applausi in pista a Misano [FOTO]

In occasione dell’Aprilia All Stars 2024, svoltasi sabato 8 giugno presso l’autodromo di Misano, gli oltre 20.000 appassionati che hanno invaso il paddock del circuito romagnolo hanno potuto assistere per la prima volta alla Race of Stars, un’originale sfida a coppie tra i migliori piloti Aprilia del presente e del passato, in sella a delle Aprilia RS 660 Extrema completamente di serie.

Le uniche eccezioni rispetto alle moto di serie è stata l’asportazione di specchietti retrovisori e portatarga. I piloti hanno gareggiato con RS 660 Extrema in configurazione originale, con il sistema ABS attivo e con il set up delle sospensioni suggerito per l’uso pista nel libretto di uso e manutenzione della moto.

Leggera e potente

La sfida, scattata con una scenografica partenza in stile Le Mans, ha visto i piloti spremere tutto il potenziale della media sportiva di Noale nella versione Extrema, la più sportiva e leggera con un peso di 166 kg a secco per 100 CV, gommata per l’occasione con pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SC1.

Giro record di Oliveira

La Aprilia 660 RS Extrema ha fatto registrare tempi ottimi, ottenuti solo dopo pochi giri disponibili per le qualifiche, che dimostrano ancora una volta le grandi doti prestazioni della media sportiva di Noale che si conferma una moto dinamica, veloce e divertente da guidare tanto in strada quanto tra i cordoli. Nelle gara a prevalere è stata la coppia formata da Miguel Oliveira, pilota MotoGP del team Trackhouse, e dalla leggenda MotoGP Loris Capirossi. Ed è stato proprio Oliveira a siglare il giro record, in 1′:45”467.