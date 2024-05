Aprilia: la grande festa All Stars è prevista per l’8 giugno a Misano

Il prossimo 8 giugno sarà un giorno di festa per tutti gli appassionati Aprilia. Tra poco più di tre settimane, sul circuito di Misano, infatti, si terrà Aprilia All Stars, con numerosi eventi, prove della gamma del marchio italiano e tanti campioni. Con la musica di Radio Deejay e la possibilità anche di vincere la nuova sportiva RS 457, con un sorteggio che si terrà alla fine della giornata.

Gli eventi

Tante iniziative in programma per questa giornata, per una kermesse gratuita e con accesso libero al circuito per tutti. Potranno essere viste da vicino le Aprilia RS-GP impegnate nella MotoGp 2024, la ‘regina del deserto’ Tuareg, ma anche le RS 660 Extrema. Proprio quest’ultimo modello sarà protagonista dell’inedita All Stars Race, in cui tutti i piloti Aprilia Racing si sfideranno in pista, con equipaggi inediti (un pilota e un ospite), una partenza in stile Le Mans ed anche il cambio pilota.

Inoltre, il paddock sarà costantemente animato dai test ride, per provare lungo le strade della Romagna, sempre gratuitamente, la gamma delle moto Aprilia e dal Racing Museum, con le moto da gara che hanno costruito il mito di Aprilia, che non mancheranno di far risuonare in pista l’urlo dei motori 2T. Chiudendo con la parata finale. La colonna sonora sarà la musica di Radio Deejay.

I campioni

Sulla pista romagnola saranno presenti, tra gli altri, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Lorenzo Savadori, Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Ma anche i protagonisti dell’off-road Jacopo Cerutti e Francesco Montanari, così come alcuni campioni della storia Aprilia, guidati dal sei volte iridato Max Biaggi.

Le esperienze a pagamento

Tramite il sito ufficiale Aprilia, inoltre, sarà possibile prenotare e vivere esperienze uniche: un giro in pista su una moto biposto, con alla guida un pilota Aprilia MotoGP un tour al box MotoGP, per conoscerne tutti i segreti, il meet & greet coi piloti, per farsi raccontare la MotoGP ed il pranzo alla Hospitality di Aprilia Racing, alla presenza dei piloti MotoGP e del team Aprilia Racing.