Aprilia Tuareg: un documentario sull’Africa Eco Race 2024 [VIDEO]

Il trionfo Aprilia nel deserto africano diventa un documentario. È il tema di Aprilia Tuareg Queen of Africa, in cui viene raccontata la cavalcata di Jacopo Cerutti nell’Africa Eco Race 2024 dello scorso gennaio, con le immagini più belle, i commenti dei protagonisti e documenti inediti della corsa.

Il documentario

Entrando più nel dettaglio, Aprilia Tuareg Queen of Africa è un video di poco più di 20 minuti (in testa all’articolo), realizzato da Piaggio Studios, in collaborazione con Punctum Image. La troupe si è mescolata col team durante la corsa, seguendo i protagonisti per due settimane, dai preparativi alla vigilia della partenza, fino ai festeggiamenti in riva al Lago Rosa di Dakar.

Il documentario esplora a 360° le sensazioni, le aspettative, le difficoltà e i timori vissuti da piloti e squadra lungo tutto l’arco di una gara tanto affascinante quanto imprevedibile. In sella alla Tuareg. Uno sguardo inedito e profondamente umano, dietro le quinte di una sfida unica nel suo genere, per uomini e mezzi. Dalle vittorie delle prime due giornate fino al trionfo finale, in un’opera dove traspare anche il grande rispetto tra i rivali e il forte senso di comunità che si crea tra tutti i partecipanti al raid.

Uscita

Il documentario è stato mostrato, per la prima volta, lo scorso 8 giugno alla festa Aprilia All Stars ed ora è disponibile per tutti, online sul sito ufficiale e sul canale YouTube della casa italiana.