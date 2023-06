Vespa Gtv: un nuovo esempio di elegante sportività [FOTO]

La nuova Vespa Gtv presenta una veste ridefinita, pur notando connotativi richiami alle origini uniti a finiture sportive e a un funzionale equipaggiamento tecnologico. Innovazione e tradizione fuse per dare forma a un concetto vivace.

Il modello

Le finezze stilistiche introdotte nella gamma Gts assieme a finiture distintive sono aspetti che accentuano lo stile della nuova Vespa Gtv. É proposta nelle colorazioni Beige Avvolgente Opaco e Nero Convinto, entrambe con una grafica arancione a contrasto su cupolino e fiancate.

Tra le soluzioni tecnologiche si evidenzia l’introdotto sistema keyless che permette l’accensione senza inserire la chiave. Sul retroscudo, rispetto al classico commutatore di accensione con serratura, figura una manopola. Per accendere il veicolo basta premerla e posizionarla su ON.

L’avvio del motore, invece, avviene sempre attraverso il pulsante localizzato sul blocchetto destro.

Lo scooter è dotato di gruppi ottici full LED, incluso il caratteristico faro basso ed è presente una nuova strumentazione circolare e interamente digitale, aspetto che permette di sfruttare le funzionalità legate al sistema di connettività Vespa MIA, proposto come accessorio.

La strumentazione è ancorata al manubrio tramite un originale supporto a sbalzo, così come compare un cupolino di dimensioni ridotte e dall’aspetto sportivo. Un elemento vivacizzato da tre feritoie orizzontali e verniciato in tinta con la carrozzeria. É possibile abbinare un cupolino in tinta arancione, proposto come accessorio, che accentua ulteriormente la sportività della Vespa Gtv.

Osservando lo scudo, centralmente è presente la connotativa “cravatta” caratterizzata da feritoie laterali di tipo sportivo con fregi la cui bordatura risulta arancione.

Di serie è prevista anche una porta USB posta all’interno del cassetto nel retroscudo, quindi si segnala un capiente vano sottosella equipaggiato con un tappetino. Nel complesso Vespa Gtv è distinguibile notando le finiture in nero opaco, considerando la cornice del faro basso e del gruppo ottico posteriore, come ancora gli specchi retrovisori, il supporto e la cornice della strumentazione, il profilo lungo il perimetro della scocca, le pedane destinate al passeggero, il maniglione e la cover del silenziatore.

Caratterizzante è anche la sella bicolore e un’evocativa impostazione monoposto, data la possibilità di installare nella zona posteriore una cover rigida in tinta con la carrozzeria che richiama le carenature delle Vespa da competizione. La cover è proposta come accessorio ed è rimovibile. La sella, con una seduta accogliente e ampia, resta omologata per due posti, contraddistinta da un motivo tecnico e da termosaldature orizzontali e contornata da una cucitura arancione.

L’ergonomia è quella tipica di Vespa, accentuata dalla scocca grande e da una postura naturale che favorisce controllo e comfort.

È nuovo anche il disegno dei cerchi delle ruote a cinque razze, verniciati in nero opaco con grafica arancione sul canale.

Parlando poi di sicurezza, si evidenzia la presenza del sistema anti-bloccaggio in frenata ABS e di un controllo della trazione elettronico ASR.

Il motore è un monocilindrico 300 hpe (High Performance Engine) raffreddato a liquido con iniezione elettronica e distribuzione a 4 valvole. La potenza raggiunge un valore di 23,8 cavalli (17,5 kW), risultando l’unità più performante collocata su un esemplare Vespa.

Prezzo

La nuova Vespa Gtv, alla cifra di 7.499 euro, f.c., risulta già disponibile negli showroom Vespa.