Vespa World Days 2024: è iniziato il grande raduno di Pontedera [FOTO]

La grande festa Vespa è iniziata a Pontedera. Hanno preso, infatti, il via ufficialmente i Vespa World Days 2024, cioè l’annuale raduno dei vespisti che, per la prima volta, si tiene nel luogo dove l’iconico modello è nato e viene prodotto dal 1946. Inoltre, questa edizione celebra anche i 140 di Piaggio, azienda fondata nel 1884.

Eventi, spettacoli e la mostra

Saranno migliaia i partecipanti a questo raduno, provenienti da tutta Europa ed anche dal resto del mondo, con vespisti in arrivo da USA, Cina, Australia e Giappone, tra gli altri. Sarà una grande festa, fino a domenica 21 aprile, con eventi e spettacoli e ospiterà diversi stand espositivi, tra i quali quello ufficiale di Vespa con tutta la gamma esposta e la vendita di merchandising, oltre un’area food & beverage. Non mancano nemmeno i test ride, con in prova tutta la gamma Vespa.

La prima giornata ha visto anche l’inaugurazione della mostra ‘Vespa all over the world’, presso il Museo Piaggio. Con materiali originali dell’Archivio Storico Piaggio, racconta la diffusione della Vespa nel mondo, ripercorrendo la storia della sua prima e precoce internazionalizzazione, tra la fine degli anni ’40 e gli anni ‘60.

La Vespa GTS 300 alla Polizia

È stata consegnata anche una speciale Vespa GTS 300 alla Polizia di Stato, che sarà custodita presso il museo delle auto della Polizia a Roma. Prima, però, si unirà al servizio d’ordine ed aprirà la parata di sabato 20 aprile, dove verranno attraversate le più belle località della Valdera.

“È importante per noi ribadire la nostra vicinanza alle istituzioni – le parole di Davide Zanolini, direttore marketing del Gruppo Piaggio – Per questo abbiamo voluto che ad aprire la grande parata del Vespa World Days fosse la Polizia, per sancire questa unione veramente speciale”.