Vespa: presentata la celebrativa Disney Mickey Mouse Edition by Vespa [FOTO]

L’incontro tra due realtà storiche come Vespa e Disney è tradotto in un progetto speciale: l’esemplare Disney Mickey Mouse Edition by Vespa. Una proposta in edizione limitata per festeggiare il centenario della famosa multinazionale statunitense.

Il frutto di una interessante collaborazione

Vespa oltre ad essere divenuto nel tempo un sinonimo di libertà in movimento e vitalità spensierata, ha figurato anche nelle avventure di “Luca”, il film di animazione di Disney e Pixar. Nel ricordare l’anniversario di Disney, è stata realizzata un’edizione limitata che rappresenta un incontro tra i valori tipici di Vespa e l’esperienza nel campo dell’animazione, dell’intrattenimento e della cinematografica di Disney.

Alla proposta Disney Mickey Mouse Edition by Vespa è associato anche un casco coordinato con le stesse colorazioni.

Vespa Primavera nelle motorizzazioni 50 cc, 125 cc e 150 cc, in questa speciale edizione, è rivestita con una combinazione di nero, rosso, bianco e giallo, i colori che richiamano il topo più famoso del mondo creato da Disney: Mickey Mouse. Gli specchietti neri, poi, ricordano le orecchie tonde del personaggio e le ruote gialle le sue scarpe.

Caratteristico è anche il pattern che riprende graficamente la silhouette del personaggio, visibile frontalmente e su entrambi i lati del veicolo. Inoltre sulla scocca frontale e sulla seduta figura anche la firma di Mickey Mouse.

Vespa da semplice mezzo di spostamento è divenuto un modo di essere, il racconto in movimento di una storia e di una tradizione. Questa speciale edizione rappresenta un ulteriore esempio di arte e personalità.