Velocifero a EICMA 2023 punta sull’elettrico: la scrambler Race-X, lo scooter Tennis E e l’off-road Jump Scrambler [FOTO]

Velocifero, il brand nato dall’estro creativo di Alessandro Tartarini, porta a EICMA 2023 la sua innovativa e ampia gamma di prodotti futuristici. In particolare, alla kermesse milanese l’attenzione ricade su quattro modelli: Race-X, Tennis E, Jump Scrambler e One-X.

Race-X

Race-X è la scrambler elettrica con un’autonomia fino a 170 km e una velocità massima di 110 km/h, che può essere guidata a partire dai 16 anni di età. Questa moto elettrica si ricarica completamente in due ore e mezza potendosi collegare sia a una comune presa 110-240 V, utilizzando l’apposito caricabatterie, che alle colonnine pubbliche di ricarica in corrente alternata. La Race-X, che verrà prodotta da marzo 2024 e sarà disponibile in Italia in quattro colori (giallo, rosso, bianco e grigio), viene proposta al prezzo di listino di 7.600 €.

Tennis E

Altra novità del marchio presente a EICMA 2023 è Tennis E, il nuovo scooter elettrico dallo stile retrò di Velocifero. Il mezzo è dotato di un motore elettrico da 3.000 watt (3 kW), con 5 kW di potenza massima, che raggiunge i 175 Nm di coppia massima. Tennis E, che dispone di due batterie estraibili con capacità complessiva di 2,88 kWh, offre un’autonomia superiore a 80 km. Le prestazioni di questo scooter beneficiano della tecnologia IPM (Internal Permanent Magnet) che gli permette di affrontare facilmente una pendenza fino a 18°, mentre la sospensione posteriore progressiva assicura un elevato comfort di guida. Proposto nei colori grigio e bianco, Tennis E sarà commercializzato in Europa a partire da marzo 2024.

Jump Scrambler

All’evento milanese è presente poi Jump Scrambler, la moto elettrica con DNA off-road e pneumatici tassellati, che punta a offrire agilità e maneggevolezza. Spinta da un motore elettrico da 3.000 W continui (5.000 W di picco) con una coppia massima di 175 Nm, che può raggiungere una velocità di 90 km/h, Jump Scrambler può essere ricaricata con un presa domestica 100-240 V in 4-5 ore con batteria da 2.808 Wh e di 5-6 ore per una da 3.600 Wh. Disponibile nei colori giallo, rosso e nero, questo moto sarà lanciata sul mercato a marzo 2024.

One-X

Il quartetto di novità di Velocifero a EICMA 2023 è completato da One-X, definito “il SUV dei monopattini elettrici” per le sue dimensioni generose e le capacità di affrontare viaggi di media percorrenza. One-X, che sarà commercializzato in Italia a partire dalle prossime settimane, dispone di una batteria da 1200 Wh che garantisce fino a 90 km di autonomia ed è proposto in due differenti motorizzazioni: motore singolo sulla ruota posteriore da 500W alimentato a 61,2 V; due motori da 500W ciascuno alimentati sempre a 61,2 V (versione off road non omologata in Italia).