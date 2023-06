Tucano Urbano Flowmotion Jacket: una nuova giacca in rete per appassionati di due ruote

Tucano Urbano introduce la nuova Flowmotion Jacket, una giacca in rete che rappresenta un connubio tra design e innovazione. Un capo colorato certificato moto CE in Classe AA, caratterizzato da rete 3D ad alta ventilazione con inserti in softshell e protezioni rimovibili ultra leggere e ventilate su spalle e gomiti.

La giacca

Questo capo estivo è proposto nelle tinte blu e nero per la versione maschile, in nero per la femminile, ma anche in una gradazione di giallo tucano rivolta sia al pubblico maschile che a quello femminile. Una tonalità protagonista anche in un filmato per i canali social realizzato dall’agenzia di produzione Punctum Images, con la regia dei filmmaker William Lapomarda e Nicola Epifania, come evidenziato nell’occasione.

L’indumento è contraddistinto da un taglio bomber e da una costruzione in rete 3D con inserti in softshell stretch, oltre a leggere protezioni CPS AEROSOFT su spalle e gomiti ventilate.

Il prezzo consigliato al pubblico risulta di 159,90 euro.