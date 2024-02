Tucano Urbano: Marco Melandri è il nuovo brand ambassador

Tucano Urbano ‘ingaggia’ Marco Melandri. Il primatista italiano di successi nel mondiale Superbike e iridato della 250 nel motomondiale, infatti, è il nuovo brand ambassador dell’azienda italiana di abbigliamento e accessori per motociclisti. Il pilota ha siglato un accoro biennale e, dunque, avrà questo incarico fino alla fine del 2025.

“Dopo tanti anni passati in pista, in questo passaggio della mia vita – racconta il campione di Ravenna – sono contento di far parte della famiglia Tucano Urbano, da cui mi sento davvero coccolato. E ora che ho più tempo per girare in moto e in scooter, posso godermi i panorami italiani e svizzeri sentendomi super protetto grazie al gilet airbag Airscud”.

Comunicazione e prodotti

Marco Melandri, nell’ambito di questo nuovo ruolo, sarà protagonista della comunicazione del marchio italiano, sarà presente ad alcuni eventi di settore e farà anche il tester per lo sviluppo dei prodotti, in particolare per quelli dedicati alla protezione di chi si muove in città. Il primo appuntamento è legato ad Airscud Flex, il nuovo gilet airbag Tucano Urbano, con tecnologia In&motion integrata, che sarà disponibile a partire dalla prossima primavera.

“Nella giungla urbana si corrono molti più pericoli che in pista – sono le parole Florian Martin, Direttore Marketing del Gruppo Mandelli, proprietario del brand Tucano Urbano – Ma per non rischiare la pelle non è necessario mettersi la tuta di pelle. Per fare arrivare questo concetto a più persone possibili, abbiamo pensato che Marco potesse essere il nostro testimonial perfetto”.