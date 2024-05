Protech Day, alla scoperta di Airscud Flex: il nuovo gilet airbag di Tucano Urbano [FOTO]

Dopo la presentazione in anteprima all’ultima edizione di EICMA, i nuovi gilet airbag Airscud Flex e Airscud Flex Lady realizzati da Tucano Urbano e In&motion sono pronti al lancio sul mercato.

Un debutto che viene accompagnato attraverso il Protech Day, una serie di workshop dedicati alla scoperta delle attività di ricerca e sviluppo alla base del funzionamento dei sistemi airbag e promuovere l’importanza della sicurezza su due ruote, soprattutto in città.

Sicurezza, comfort e praticità

Durante i Protech Day, Tucano Urbano, grazie al nuovo Airscud Flex, già disponibile anche in versione Lady, punta a convincere quanti più scooteristi e scooteriste possibili a non girare più in maglietta per le città accaldate dal sole nella bella stagione. Per far ciò il brand di Mandelli ha lavorato sulla massimizzazione del comfort e sullo studio del fitting, arrivando a realizzare un gilet airbag, con tecnologia In&motion integrata, più confortevole, ventilato e pratico, in quanto lavabile. Tutto questo garantendo una significativi accessibilità: con un prezzo di 299,99 € si posiziona come il più accessibile dei sistemi airbag per le due ruote presenti sul mercato.

Il gilet Airscud Flex è realizzato in due tessuti ad alta tenacità: in rete di poliestere su petto e schiena e in poliestere mechanical stretch su fianchi e spalle. Grazie alla certificazione CE in classe C (oversuit), lo si può indossare in tre modi: sotto a qualsiasi giacca da moto, sopra alla propria giacca da moto o al proprio outfit, sotto alla zaino (con un peso massimo di 8 kg).

Airbag che si attiva in meno di 60 millisecondi

Caratterizzato da un design pulito e curato nel dettaglio che lo rendono un capo sobrio ed elegante, Airscud Flex è altamente tecnologico per garantire la massima protezione. Il nuovo gilet infatti sfrutta tutta la potenza dell’intelligenza artificiale sviluppata da In&motion, leader di mercato nello sviluppo di airbag autonomia. Il gilet dispone di un algoritmo di rilevamento e attivazione dell’airbag costantemente aggiornato che, grazie a 7 sensori (3 acceleratori, 3 giroscopi e 1 GPS), misura mille volte ogni secondo i parametri di utilizzo e, in caso di necessità, permette l’attivazione dell’airbag in meno di 60 millisecondi, col sistema che rileva il rischio e completa il gonfiaggio dell’airbag con una copertura totale di torace, addome, collo e colonna vertebrale.

Tre diversi algoritmi e chiamata d’emergenza automatica integrata

Airscud Flex, di cui Marco Melandri, brand ambassador di Tucano Urbano, è testimonial, dispone inoltre di diversi algoritmi che ne ottimizzano il funzionamento in base alle condizioni di utilizzo: Street per la guida di tutti i giorni, Adventure per le uscite off-road e Track per il divertimento in pista. Inoltre il gilet airbag Airscud Flex integra anche la chiamata d’emergenza automatica di Liberty Ride che, in caso di incidente, geolocalizza l’utente e chiama in automatico i soccorsi direttamente dall’app My In&box.