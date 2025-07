SYM Jet X e Mamba: i nuovi scooter 125 cc per la mobilità urbana e il turismo sportivo [FOTO]

Doppia novità targata SYM Italia per il segmento 125 cc con due nuovi scooter pensati per mobilità urbana, e non solo: lo sportivo Jet X e il crossover Mamba. Caratterizzati entrambi da una forte e distintiva identità visiva che li fa emergere sotto il profilo estetico, i due nuovi scooter offrono contenuti tecnici di categoria superiore combinando la praticità di un mezzo da giungla urbana con la potenza e il brio necessario per i viaggi fuori città.

Lo scooter SYM Jet X

Il SYM Jet X si presenta con linee grintose per dominare il traffico cittadino. Forte di un design fatto da tratti taglienti ed aggressivi, lo scooter è dotato di firma luminosa full LED, moderno display LCD retroilluminato a sviluppo orizzontale per la strumentazione e sistema keyless. A garantire affidabilità e sicurezza di marci ci sono l’impianto frenante CBS con doppio disco, il controllo di trazione (TCS) e le sospensioni tarate per offrire il massimo comfort nelle strade cittadine.

Lo scooter SYM Mamba 125

L’altro nuovo modello di SYM che punta a farsi largo tra gli scooter 125 è Mamba, un crossover urbano per il turismo sportivo in stile naked che unisce dinamismo e comfort. Con un design intenzionalmente ispirato al serpente da cui prende il nome, il SYM Mamba ha fari a LED che richiamano gli occhi del serpente, mentre la linea affilata e sinuosa che si sviluppa sul retro appunto ricorda la coda del rettile.

Dal codone quasi sospeso, il SYM Mamba fa intravedere il monoammortizzatore posteriore che permette allo scooter di attutire al meglio le irregolarità della strada. A ottimizzare l’efficienza in termini di consumi ci pensano il sistema Start&Stop e il dispositivo Z.R.S.G., mentre sul fronte del praticità lo scooter si fa apprezzare per la pedana larga, la sella confortevole e l’ampio sottosella. Dotato di innovativo telaio rinforzato con sistema A.L.E.H., che aumenta la stabilità in fase di accelerazione e di frenata, il SYM Mamba garantisce sicurezza di marcia anche grazie al controllo di trazione e all’ABS firmato Bosch.