Tucano Urbano, una serie di idee regalo per Natale dedicate a chi va in moto in inverno [FOTO]

In vista del Natale che sta per arrivare, Tucano Urbano suggerisce una serie di idee regalo di Natale per far felici chi anche d’inverno scelge di muoversi con lo scooter e la moto.

I capi d’abbigliamento e gli accessori di Tucano Urbano proposti per finire sotto l’albero di Natale sono pensati per muoversi al caldo nella stagione fredda. Per proteggere le parti del corpo più esposte al gelo (collo, mani, fondo della schiena), il brand del gruppo Mandelli propone una serie di prodotti riscaldati che, alimentati a batteria o tramite power bank, danno la possibilità di regolare la temperatura a seconda dei propri bisogni.

Neckwarm, protezione per il collo

Per non irrigidire il collo alla basse temperature, Tucano Urbano propone Neckwarm, un scaldacollo realizzato in fleece, con sistema riscaldante, alimentato tramite Power Bank, proprio sulla zona cervicale. Il pulsante d’accensione è posizionato sul colletto. Il prezzo di 51,99 €.

Seppiawarm e Hydrowarm, mani al caldo

Per combattere il freddo alle mani quando si va in moto ci sono i guanti riscaldanti, soprattutto sul palmo e dita. Per questo Natale Tucano Urbano propone due modelli. Il primo è Seppiawarm Hydroscud, adatto principalmente per chi va in scooter, dotato di membrana impermeabile e traspirante, dispone di tre livelli regolabili di termicità ed è alimentato a batteria a litio da 7,4 V/2200 mAh inclusa e ricaricabile. Questi guanti, che sono anche touch screen, hanno un prezzo di 209,99 € (caricabatterie incluso). Il secondo modello è Hydrowarm Hydroscud che ha le stesse caratteristiche ma con un design più sportivo, maggiormente in linea con la guida motociclistica. Il prezzo è di 179,99 € (caricabatterie incluso).

Cintukawarm per la schiena

Si chiama Cintukawarm ed è la cintura lombare riscaldante, alimentata tramite Powrer Bank, che Tucano Urbano propone per proteggere la schiena dall’aria. Costruita con supporto lombare ergonomica, la cintura ha l’esterno in nylon Oxford ad alta tenacità e l’interno in rete Aero 3D per una diffusione uniforme del calore. Cintukawarm è regolabile sui fianchi e può essere liberata dagli inserti rigidi sul dorso. Ha un prezzo di 64,99 €.

Coolwarm scalda la sella

Per tenere calda la sella del proprio mezzo a due ruote Tucano Urbano suggerisce Coolwarm, un coprisella riscaldato universale per moto e scooter realizzato in nylon Oxford ad alta tenacità, dotato all’interno di un cuscinetto in rete Aero 3D per diffondere uniformemente il calore e di una membrana impermeabile per mantenere asciutta la sella in caso di pioggia. Il sistema riscaldato di Coolwarm è alimentato da connessione USB compatibile con Power Bank, collegabile alla presa UBS del veicolo tramite cavo. Il prezzo è di 69,99 €.