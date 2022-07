Trofeo Enduro Husqvarna 2022: una sfida intensa a Città della Pieve

Clima assolato e colorato a Città della Pieve (PG), quarta tappa recuperata nell’edizione 2022 del Trofeo Enduro Husqvarna, organizzata in meno di 30 giorni dal MC Castel de La Pieve. Previsto un percorso di tre giri e due prove speciali sulle colline presenti tra Umbria e Toscana.

La gara umbra

Presenti 170 partecipanti, inclusi quelli del Trofeo Enduro GASGAS che si è svolto in contemporanea, che hanno dato vita a interessanti confronti nelle varie categorie iniziando dalla Top Class, dove Alessio Paoli ha vinto per pochi decimi su Alex Favari, siglando il miglior tempo assoluto. Nella classe 125 Luca Maserati si è imposto su Alessandro Tosana dopo un intenso duello, mentre nella 250 2T Massimo Wolkow Mutti è stato più rapido di 2 soli secondi rispetto a Matteo Bracco.

Mattia Dodi è stato imprendibile nella classe 300 e Luca Grosso si è imposto nella 250 4T. Combattuta invece la disputa in 450, vinta ancora da Gianni Ganozzi davanti a Christian Angella. Lisa Baldin ha ottenuto il successo nella classe femminile, mentre nella Iron e Super Iron si sono imposti rispettivamente Elio Cambria (che si è aggiudicato anche stavolta il Challenge Nanni Tamiatto) e Edoardo Molinari. Successo poi nella Veteran 2T per Massimo Chelini e nella Veteran 4T per Massimo Camiciottoli. Tra le wild card ha prevalso invece Davide Nicoli.

Infine la sfida dei concessionari è stata vinta da Hunter Motorcycles di Firenze e nella graduatoria dei Motoclub ha prevalso di nuovo il Trial David Fornaroli di Piacenza.

Interessante il contesto di gara impreziosito dagli sbandieratori dopo il briefing del sabato con la segreteria di gara in una chiesa sconsacrata. Come accennato sono stati tre i giri gara da 68 km, caratterizzati anche da un Cross Test e un Enduro Test affrontati da piloti in sella a esemplari FC a 4 tempi e TC a 2 tempi.

Una gara resa impegnativa anche dal clima torrido, il rischio di bassa visibilità è stato scongiurato con la decisione di ridurre la frequenza delle partenze, scese da tre a due ogni minuto permettendo alla polvere di posarsi.

Il prossimo e conclusivo appuntamento della stagione, dove saranno assegnati i titoli, è programmato per il 9 ottobre a Volterra (PI).

Foto: Husqvarna Motorcycles