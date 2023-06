Trofeo Enduro Husqvarna 2023: 130 piloti al terzo appuntamento della stagione

Il terzo confronto stagionale del Trofeo Enduro Husqvarna a San Marino è stato vivacizzato da alcune prove all’interno dell’impianto di Motocross della Baldasserona. Presenti 130 partecipanti nella prova programmata a San Marino, organizzata dalla squadra del presidente Simone Saraceni, coadiuvato da altri Motoclub locali.

La nuova sfida

A causa della pioggia abbattutasi nella settimana che ha anticipato la gara, il track inspector Arnaldo Nicoli ha richiesto alcune modifiche al percorso. Ma condizioni climatiche ottimali e un terreno di nuovo asciutto hanno permesso ai di affrontare il lungo giro e il tracciato della Baldasserona, percorso quasi nella totalità a parte un paio di salti tagliati per consentire a tutti di affrontare l’impegno. Il paddock è stato arricchito dai diversi corner dei partner del Trofeo.

Il successo nell’assoluta è stato conquistato da Mattia Traversi in Top Class, in sella a una FE 350. Nicolò Bonetti si è aggiudicato la 125, mentre Alessandro Iozzelli si è imposto nella 250 2T e Stefano Nigelli nella classe 300. Tra i partecipanti con mezzi 4T, Luca Grosso ha vinto il confronto nella categoria 250 e Nicholas Agnes quello della 450. Elio Cambria invece si è aggiudicato la Iron, Osvaldo Armanni la Super Iron, Mauro Guglielmetti si è imposto nella Veteran 2T e Massimo Chelini nella Veteran 4T. Giorgia Dittamo, poi, ha conquistato il gradino più alto nella Femminile.

I piloti con gomme Metzeler hanno conquistato la maggior parte dei successi: 9 su 11.

Sabato c’è stato un Prologo in stile Cross Country, con partenze in batteria al cancelletto, ricavando i tempi dei tre giri da sommare a quelli del giorno seguenti, oltre a un Cross Test domenicale con un classico fettucciato.

Due le tornate previste, il secondo giro parzialmente tagliato per le classi con percorso abbreviato, secondo il regolamento, oltre a due controlli orari. Il primo a un’ora e 30 minuti con arrivo a Villagrande di Montecopiolo, il successivo dopo un’ora e 40 minuti con rientro in zona paddock. I due Cross Test fettucciati sono stati svolti nel primo settore, il primo dentro il crossodromo, il secondo in una zona collinare. L’Enduro Test tecnico e impegnativo, con percorsi sottobosco e guadi, è stato definito nel secondo settore.

Dopo la pausa estiva, il Trofeo Enduro Husqvarna del 2023 si rianimerà nel fine settimana del 10 settembre al confine tra Piemonte e Liguria, da Cairo Montenotte (SV) in Val Bormida.