Husqvarna Motorcycles all’evento HAT Sestriere Adventourfest

Gli appassionati di Husqvarna Motorcycles possono svolgere un test in sella a esemplari della gamma stradale 2023, in occasione dell’evento HAT Sestriere Adventourfest in programma i giorni 1 e 2 luglio 2023.

La notizia

L’evento è programmato presso l’HAT VILLAGE, allestito in Piazzale Kandahar a Sestriere (TO), con orari di apertura dalle 09:00 alle 18:00.

Lo staff di Husqvarna Motorcycles, coadiuvato dal Concessionario ufficiale Happy Moto e con l’assistenza di guide esperte, propone agli ospiti un tour di circa un’ora in occasione dell’appuntamento.

All’evento del fine settimana sono a disposizione per i test i modelli Husqvarna Motorcycles Norden 901 Expedition, assieme alla Norden 901 e alla 701 Enduro.

Gli eventi HAT Adventourfest rappresentano degli incontri tra gli appassionati e le aziende, durante i quali è possibile provare in demo ride moto stradali e di tipo adventure.





Gli appassionati che dopo aver raggiunto in moto l’appuntamento sono interessati a fare una gita esplorativa, nelle giornate di venerdì 30 giugno e sabato primo luglio lo staff di HAT ha organizzato dei tour per scoprire i paesaggi e la bellezza dell’Alta Val di Susa.

L’iscrizione è possibile dal portale Over20000riders, come segnalato.