Test Interphone Quiklox e Smart Air Pump: gli alleati in moto

Quando pianifichiamo un viaggio su due ruote, lungo o breve che sia, c’è una certezza da cui ormai non possiamo più prescindere. La tecnologia è la nostra migliore compagna di avventura. Diverso tempo fa si viaggiava affidandosi esclusivamente ai classici navigatori satellitari all-in-one, dispositivi dedicati e spesso macchinosi da aggiornare. Da tempo la situazione è cambiata e la maggior parte dei motociclisti per comodità si affida direttamente al proprio smartphone, dove le applicazioni di navigazione si aggiornano in tempo reale e offrono un’immediatezza imbattibile. Nei vari store digitali troviamo una quantità impressionante di app, sia gratuite che a pagamento, da Google Maps a Waze, TomTom Go e tanti altri ancora più specifici per il mondo moto. Questi strumenti non sono semplici mappe, ma veri e propri assistenti stradali capaci di segnalare pericoli improvvisi, come un’auto ferma dietro una curva, o variazioni repentine del traffico. Informazioni vitali quando si viaggia a velocità sostenuta e ogni secondo utile per reagire fa la differenza. Per sfruttare al massimo questi ausili alla guida serve un supporto che garantisca stabilità assoluta e sicurezza. È qui che entra in gioco Interphone, storico brand del gruppo Cellularline, che ha sviluppato l’ecosistema Quiklox.

IL SISTEMA QUIKLOX: CARATTERISTICHE

L’approccio di Interphone mette al centro la modularità e la robustezza. Analizzando la proposta per il supporto smartphone, il brand offre una gamma completa di attacchi studiati per adattarsi a ogni configurazione della moto, che si tratti del manubrio classico, del semi-manubrio, dello specchietto o persino del tappo del serbatoio dell’olio. Nel mio test mi sono concentrato sulla staffa moto da manubrio universale combinata con il Crab, ovvero il supporto universale a pinza. Fin dal primo contatto con la confezione, l’impressione è quella di un prodotto premium. All’interno si trova la solida staffa e una serie di adattatori di diversi diametri, indispensabili per accoppiare perfettamente l’attacco alla circonferenza dei tubi di fissaggio della moto o del parabrezza.

Il pezzo forte è il Crab, un vero e proprio ragno meccanico realizzato in robusto materiale e progettato per accogliere smartphone con schermi fino a 7 pollici. Ha un’escursione laterale generosa, che spazia da una larghezza minima di 60 millimetri fino a un massimo di 90 millimetri. Il bloccaggio avviene tramite una rotella zigrinata laterale che stringe le morse sul telefono. L’unico appunto costruttivo che mi sento di fare riguarda lo spessore interno. Se utilizzate uno smartphone particolarmente spesso o dotato di custodie molto massicce, lo spazio potrebbe risultare millimetrico. Un piccolo incremento dello spessore dell’attacco universale da parte di Interphone lo renderebbe davvero perfetto per ogni smartphone o cover.

LA PROVA SU STRADA

Passiamo all’azione, perché è solo su strada che si comprende il reale valore di un accessorio del genere. Installare la staffa Quiklox richiede pochissimi minuti, basta scegliere l’adattatore della misura corretta, stringere la vite di fissaggio sul manubrio e la struttura diventa un blocco unico con la moto, esprimendo fin da subito tutta la sua solidità. La vera magia del sistema Quiklox risiede nel meccanismo di aggancio e sgancio rapido. Il Crab si connette alla staffa con una rotazione immediata, basta un secondo, un click deciso e lo smartphone è saldamente ancorato. Durante la marcia, l’esposizione alle sollecitazioni è costante.

Le vibrazioni del motore e le sconnessioni dell’asfalto si ripercuotono inevitabilmente sul supporto, ma l’accoppiamento meccanico non mostra il minimo segno di cedimento. Lo schermo resta ben visibile, permettendo di consultare la mappa e utilizzare comodamente il touchscreen senza alcuna distrazione o fastidio. C’è da dire che l’effetto visivo delle vibrazioni sulla rotella laterale di serraggio potrebbe inizialmente impensierire il guidatore, portando a immaginare che i continui scossoni possano svitarla gradualmente lungo il tragitto. Durante le sessioni di test, ho constatato che la rotella resta fissa e non subisce variazioni, mantenendo lo smartphone solido sul supporto. Per viaggiare in totale serenità, ricordando il discorso dello spessore, ho preferito accoppiarlo ad un elastico per la chiusura sicura Spider. La gamma degli attacchi e accessori disponibili sul catalogo sono tanti ed il prezzo varia in base alla tipologia, con cifre che fluttuano in una fascia compresa tra 29,90€ e 49,90€.

COMPRESSORE PORTATILE INTERPHONE SMART AIR PUMP

La Smart Air Pump si presenta come un oggetto estremamente compatto, caratterizzato da dimensioni e peso perfettamente calibrati per la sua funzione primaria. Trattandosi pur sempre di un compressore meccanico, gli ingegneri sono riusciti a contenere gli ingombri al minimo, rendendolo facilmente stivabile all’interno di uno zaino, di una borsa da serbatoio o nel vano sotto sella della moto.

La confezione include una dotazione di accessori completa e ben studiata. Oltre alla Smart Air Pump, troviamo il tubo di gonfiaggio principale per valvole Schrader (perfetto per moto e auto), un adattatore per valvole Presta (dedicato al mondo delle biciclette), un ago per i palloni da gioco, un cavo di ricarica Type-C e una pratica borsa per il trasporto che protegge il dispositivo dai graffi. Non solo, il dispositivo nell’occasione può funzionare anche come un powerbank, ideale per ricaricare lo smartphone o l’interfono rimasti a secco durante l’itinerario, offrendo al contempo una comoda luce LED supplementare integrata.

Quest’ultima è una vera manna dal cielo se sfortunatamente capita un imprevisto o una foratura di notte, dato che avere una fonte luminosa efficiente per illuminare la ruota ed essere visti dalle altre vetture rappresenta un vantaggio inestimabile in termini di sicurezza personale.

LA PROVA SUL CAMPO

Mettendo alla prova il dispositivo, la prima cosa che salta all’occhio è l’immediatezza e la rapidità di montaggio. Il tubo di gonfiaggio si inserisce correttamente e facilmente all’interno del prodotto per poi essere avvitato saldamente alla valvola dello pneumatico, sia che si tratti di un’auto, di una moto o di una bici. Le impostazioni di configurazione sono semplicissime e incredibilmente intuitive, tanto che si riesce a operare fin da subito con successo anche senza leggere il manuale d’uso. Basta seguire la classica logica di tenere premuto qualche pulsante per qualche secondo in più per accendere il dispositivo e navigare nel menu. Il software permette di selezionare l’unità di misura desiderata, scegliendo comodamente tra BAR e PSI a seconda delle proprie preferenze.

Una delle comodità più grandi risiede nella gestione del doppio display retroilluminato. La logica è impeccabile, attraverso i numeri posizionati nella parte inferiore dello schermo si imposta la pressione desiderata che lo pneumatico deve raggiungere, mentre i numeri del display superiore mostreranno l’effettiva pressione attuale della gomma in tempo reale, non appena il tubo viene collegato. Una volta avviato, il compressore garantisce un gonfiaggio rapido e preciso. La funzione Auto-Stop assicura il massimo della sicurezza e della praticità: una volta raggiunta la pressione preimpostata nella parte inferiore, il compressore si ferma automaticamente da solo. Semplice, easy, un piccolo gioiello tecnologico da portarsi dietro. Durante il test, l’unico vero difetto è emerso in presenza di una forte luce solare diretta. La luminosità dello schermo non è elevatissima e con l’irraggiamento perpendicolare diventa difficile riuscire a vedere bene i numeri, pur essendo questi ultimi di grandi dimensioni.

In queste situazioni stradali è necessario fare ombra con la mano per leggere correttamente i valori. Si tratta di una piccola nota, niente che pregiudichi l’utilizzo, dato che lo pneumatico si gonfia comunque senza nessun problema, ma rappresenta indubbiamente un dettaglio che Interphone potrebbe migliorare sulle prossime generazioni del prodotto. Lo Smart Air Pump viene commercializzato a un prezzo di 69,90 euro, rivelandosi un accessorio tanto intelligente quanto utile nel momento del bisogno. Questo dispositivo è un compagno di viaggio indispensabile per ogni motociclista, automobilista o ciclista che desidera muoversi in totale tranquillità, affrontando la strada con la massima comodità e in qualsiasi condizione.