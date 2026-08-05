Morbidelli, promozioni fino a settembre 2026: offerte su T1002VX, SC125LX, N125V e F125

L’estate di Morbidelli è all’insegna della convenienza con il rinnovo, fino alla fine del mese di settembre, del programma di promozioni da parte della Casa motociclistica che propone per le prossime settimane una serie di iniziative dedicate sia agli appassionati delle due ruote da viaggio sia a chi cerca una soluzione pratica per la mobilità urbana. Le offerte saranno valide fino al 30 settembre 2026, o fino a esaurimento delle scorte, presso la rete dei concessionari aderenti.

Nuove promozioni su maxi adventure T1002VX e scooter SC125LX

Tra le principali protagoniste della promozioni c’è la Morbidelli T1002VX, la maxi adventure della Casa, proposta con un ricco pacchetto di accessori incluso nel prezzo. L’offerta comprende infatti il tris di valigie originali in alluminio, composto da un bauletto da 45 litri e due valigie laterali da 45 e 40 litri, per una capacità complessiva di 130 litri. In aggiunta, i clienti riceveranno anche un secondo treno di pneumatici Metzeler KAROO 4 Street, ideale per chi desidera alternare il turismo su asfalto a percorsi più avventurosi. La T1002VX viene comunque consegnata con i pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR di primo equipaggiamento.

Novità anche per lo scooter a ruota alta Morbidelli SC125LX, con gli ultimi esemplari nella colorazione Grigio che vengono proposti al prezzo promozionale di 2.590 €, con uno sconto di 200 € rispetto al listino e con parabrezza e bauletto inclusi nel prezzo.

Continuano le offerte su N125V, F125 Urban e SC125RE

Morbidelli ha inoltre deciso di prorogare alcune delle promozioni più apprezzate della propria gamma. La naked N125V, equipaggiata con motore bicilindrico a V da 125 cc e forcellone monobraccio in alluminio, resta disponibile al prezzo promozionale di 3.990 €. Confermata anche l’offerta sulla F125 Urban, proposta a 2.590 €, con un vantaggio di 200 € sul prezzo di listino di cui è possibile beneficiare per tutte e tre le colorazioni delle livree disponibili (Bianco Lucido, Nero Antracite e Azzurro).

Prosegue infine anche la promozione che Morbidelli ha riservato allo scooter SC125RE, disponibile a 2.890 € con parabrezza incluso, iniziativa commerciale che rende ancora più attrattiva e interessante una soluzione pensata per chi desidera uno scooter dallo stile classico ma con contenuti moderni per gli spostamenti di tutti i giorni.